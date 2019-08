Das Ende einer Ära – die Partyarena A2 vermeldet Konkurs und hat ihre Türen für immer geschlossen. Der Partybetrieb der Diskothek unter der St. Jakob-Arena ist nach 14 Jahren eingestellt worden. Am 1. Juni verabschiedete sich der Club in die Sommerferien, doch dass die Sommerpause so ein abruptes Ende gefunden hatte, war bislang nicht bekannt. Am 5. Juli vermeldete die Betreibergesellschaft den Konkurs, wie 20 Minuten berichtete.

Auf Anfrage der bz erklärte der Berater Klaus Appel des Geschäftsführers Ralph Brügger die Gründe für die Schliessung: «Wir konnten den Club nicht mehr kostendeckend betreiben.»

Für die Schliessung der Partyarena A2 seien mehrere Faktoren massgeblich. Als Erstes habe sich das Konsum- und Ausgehverhalten der Leute in den letzten Jahren stark verändert. «Viele junge Leute tendieren eher dazu, zu Hause zu bleiben, vor dem PC zu sitzen und ihren Partner über Facebook oder andere Plattformen zu suchen», sagt Appel. Auch neue Freizeitangebote wie Festivals erhöhten den Druck auf die Discothekenbranche.

Von 2000 auf 400 Besucher im Laufe einer Nacht

«Bei der Eröffnung im 2005 besuchten an einem Samstag im Laufe einer Nacht 2000 Gäste den Club, heute sind es noch rund 400. Der Club hätte Platz für 1000 Gäste», sagt Appel.

Auch die Wettbewerbssituation habe stark zugenommen. Zum einen sind weitere neue moderne Diskotheken im direkten Einzugsgebiet entstanden, zum anderen gibt es erheblich mehr «Wald- und Wiesen-Events»; das sind Veranstaltungen in grossen Zelten, welche nicht gleich strenge Konzessionen einhalten müssen wie eine fixe Diskothek. Diese Vorschriften machen insgesamt den fixen Diskotheken das Leben nicht gerade leichter.

Der lange Sommer 2018 mit Temperaturen bis zu 39 Grad trug letztlich zum Ende des Clubs bei. Normalerweise dauert der schwach besuchte Sommer nur drei Monate. Im letzten Jahr dauerte die schwach besuchte Zeit gleich sieben Monate, von Mitte April bis Anfang November. Diese Lücke hätte nur gedeckt werden können mit einer Reserve von rund 250 000 Franken, welche in dieser Höhe nicht vorhanden war. Des Weiteren hätte man noch 300 000 Franken in den Club investieren müssen, da dieser mittlerweile in die Jahre gekommen ist und technisch nach gut 15 Jahren hinterher hinkte.

Der Mietvertrag der Partyarena A2 wäre noch für acht Jahre gelaufen. «Der Vermieter Immobilien Basel-Stadt kam uns sehr entgegen, er zeigte grosses Verständnis für unsere prekäre Lage», sagt Appel. «Der Vermieter würde es begrüssen, wenn wieder eine Diskothek in die Räumlichkeiten betrieben würde.» Appel und der Geschäftsführer Ralph Brügger bedauern die Schliessung zutiefst. «Ralph Brügger hat über einige Wochen überlegt, mit dem Betrieb weiter zu machen. Wir haben es versucht Geldgeber zu finden, doch erfolglos.»

Es ist nicht das erste Mal, dass der Partytempel bankrott ging. Zuletzt wechselte der Betreiber im Februar 2017. Damals übernahm Ralph Brügger mit der «RB Discothekenbetriebe GmbH» das Lokal von der «MPC I Diskotheken & Tanzlokal GmbH». Auch der Name wechselte im darauffolgenden November von Musikpark A2 in Partyarena A2.