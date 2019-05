Der Kanton Baselland hat sich rauchfreie Spielplätze zum Ziel gesetzt. Selber verbieten kann er das Rauchen auf den Arealen nicht – das ist Sache der Gemeinde. Stattdessen versuchen es jetzt kantonale Stellen mit sanftem Druck.

Die Abteilung Gesundheitsförderung des Amts für Gesundheit will die Gemeinden dazu bewegen, die Spielplätze so zu gestalten, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr zur Zigarette greifen. Das Projekt ist in Ausarbeitung, schreibt die Abteilung Gesundheitsförderung. Nach den Sommerferien würden erste Gemeinden kontaktiert.

Raucher als «falsches Vorbild»

Ganz neu sind solche Verbote nicht. Im Baselbiet haben etwa Liestal und Pratteln bei Spielplätzen das Rauchen untersagt. Die Stadt Chur schloss die Rauchenden bereits 2008 von den Spielplätzen aus, ebenso Lugano. Diesen Beispielen folgen will Dietikon (Kanton Zürich): Ein Verbot ist in Arbeit. Frankreich sorgte bereits 2015 im ganzen Land für frische Luft auf öffentlichen Freiflächen, auf denen Kinder spielen; in Deutschland gingen mehrere Bundesländer und einige Städte wie Berlin und Stuttgart voran.