Ausgesetzte Hundewelpen sind kein Einzelfall: Zahl verantwortungsloser Tierhalter nimmt zu

Ein junges Paar findet fünf ausgesetzte Hundewelpen in einem Abfallcontainer. Die Augen und Ohren noch verschlossen, werden die noch nicht einmal vier Tage alten Welpen im Tierheim an der Birs abgegeben. Die Stiftung Tierschutz Beider Basel (TBB) äussert sich in einer Medienmitteilung und meldet, dass nach einer dreiwöchigen Betreuung die jungen Tiere nun in einem guten Zustand sind.

Das verantwortungslose Aussetzen von Tieren sowie überfüllte Tierheime nehmen zu, so Béatrice Kirn, Geschäftsleiterin der TBB. Der Online-Verkauf von Tieren macht es jeder Tierliebhaberin und jedem Tierliebhaber einfach, sich schnell einen neuen Hund oder ein anderes Haustier anzuschaffen. Mit der Leichtigkeit der Klicks vergesse und ignoriere man schnell die Verantwortung, die ein Lebewesen dann eben doch von anderen Konsummitteln unterscheidet.

Eine Unterscheidung, die viele nicht machen, so Kirn: «Es ist ein Konsumverhalten wie bei Handys; man kauft sich das jüngste Modell und wenn es alt und abgenutzt ist, wirft man es wieder weg». So passiere es nicht selten, dass im Tierheim an der Birs Hunde abgegeben würden, die in einem munteren und gesunden Zustand sind, jedoch das süsse Welpenalter verlassen haben.

Grosse Nachfrage verlangt eine hohe Produktion

Mit der zunehmenden Nachfrage nach Haustieren steigt die Attraktivität des Zuchthandels. Ein Handel, bei dem die gezüchteten Tiere unter schlimmsten Bedingungen aufgezogen und gehalten würden, um sie dann schlussendlich zu verkaufen und Profit daraus zu schlagen. «Die Zucht im Ausland und der illegale Import von Zuchttieren hat in den letzten drei Jahren stark zugenommen», erzählt Béatrice Kirn. Das Konsumverhalten der Gesellschaft habe die Auswirkung, dass ein solcher Markt immer mehr expandieren kann, meint Kirn.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) gibt an, dass die Hälfte der pro Jahr neuregistrierten Hunde in der Schweiz aus dem Ausland importiert werden. Zahlen zum illegalen Import hat das BLV keine.

In Corona-Zeiten sei die Nachfrage nach einem Tier im Haus angestiegen. Das Tierheim an der Birs fürchtet, dass sich auch in der Tierhaltung die finanziellen Folgen der Corona-Krise zeigen könnten. Das Tierheim bekommt immer mehr Anfragen auf finanzielle Unterstützung von Tierhaltern, weil ihnen die finanziellen Mittel zur nötigen Verpflegung fehlen. «Wir warten noch auf die langwirkenden Folgen des unüberlegten Tierkonsums während Corona» sagt Kirn.