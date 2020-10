Am Donnerstagnachmittag, 29. Oktober, kurz nach 16.30 Uhr, brannte am Kronenweg in Binningen ein Auto, teilt die Kantonspolizei Baselland am Freitag mit. Das Fahrzeug erlitt dabei einen Totalschaden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Als Brandursache stehe laut der Polizei zurzeit ein technischer Defekt beim Auto klar im Vordergrund.