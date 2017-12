Noch immer steht der Anspruch der BLT im Raum, die Buslinien der AAGL um 2,1 Millionen Franken günstiger betreiben zu können. Von Ihrer Seite ist nie eine stichhaltige Replik erfolgt.

Und noch immer weiss ich nicht, auf welcher Basis diese 2,1 Millionen berechnet wurden. Für mich steht fest, dass dieselben Buslinien nur dann um 2,1 Millionen günstiger betrieben werden können, wenn ein Anbieter, wer das auch immer sein mag, zumindest in den ersten vier Jahren mit Kampfpreisen arbeitet. Ob das für ein anderes Unternehmen Sinn macht, extra draufzulegen, nur um an unsere Linien zu kommen, kann ich nicht beurteilen.

Die BLT argumentieren mit Optimierungspotenzial in der Organisation und Synergien im Overhead-Bereich, wenn man aus zwei Busunternehmen eines macht.

Aus einer Quasimonopolstellung ergibt sich nie die günstigste Lösung. Im öffentlichen Verkehr gilt eher die Regel, je grösser desto teurer. Mit zwei bis drei konkurrierenden Unternehmen hat man dagegen Vergleichsmöglichkeiten. Und was bisher noch nie ein Thema gewesen ist: Sollte tatsächlich jemand anderes den Zuschlag für unsere Linien erhalten, müsste dieses Unternehmen zuerst unser Anlagevermögen, also den gesamten Fuhrpark, das Buspersonal und die Installationen der AAGL übernehmen, wie es im Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben ist. Das sind Investitionen in Millionenhöhe, die zwar dafür sorgen würden, dass unsere Aktionäre bei einer Übernahme nicht leer ausgehen, aber bestimmt nicht die Linien günstiger machten.

Damit entkräften Sie aber nicht das Argument des unnötigen doppelten Overheads.

Wenn kostenseitig etwas zu beanstanden wäre, hätte man uns das schon längst im Rahmen der stets sehr hart geführten Bestellergespräche mitgeteilt. Von dieser Seite haben wir noch nie die geringsten Probleme gehabt. Im Gegenteil zeigen die Zahlen aus dem jüngsten Leistungsbericht, dass die AAGL ihre Linien im Schnitt mit dem mit Abstand höchsten Kostendeckungsgrad betreibt. Erste Resultate aus dem Benchmarking zeigen zudem, dass unsere Preise absolut konkurrenzfähig sind.

2,1 Millionen Franken sind trotzdem ein sehr starkes Lockmittel für einen Anbieterwechsel.

Der Kanton will bis 2023 die öV-Kosten um 10 Prozent senken. Uns wurden bereits für die Angebotsverhandlungen 2018/19 sehr strenge finanzielle Vorgaben gemacht. Wir werden diese Vorgaben erfüllen. Wenn das alle anderen involvierten öV-Unternehmen auch tun, sind die durch den Kanton angestrebten Einsparungen bereits umgesetzt. Ohne eine einzige Ausschreibung.

Trotzdem: Wie gross beurteilen Sie zum jetzigen Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Neuausschreibung der AAGL-Buslinien kommen wird?

Eine selektive Ausschreibung der AAGL-Linien alleine wäre sowieso der falschest mögliche Weg, da aus unserer Sicht die Kostenseite immer gestimmt hat. Aber auch die Ausschreibung aller Linien, wie sie im Postulat Buser thematisiert wird, kann nicht im Sinne des Kantons sein.

Weshalb nicht?

Erstens ginge es sowieso nicht um alle Linien. Die Laufentaler Buslinien der Postauto AG wurden bereits per Verfügung durch das Bundesamt für Verkehr um weitere zehn Jahre bis 2027 verlängert. Zweitens kosten Ausschreibungen unglaublich viel Geld und binden enorme Ressourcen, auch beim Kanton.

Aber man kann einen günstigeren Anbieter berücksichtigen, was sich auf die Dauer rechnet.

Auch das stimmt nicht unbedingt. Durch Ausschreibungen spart man nicht automatisch Geld. Die Hälfte der Ausschreibungen endet im Rechtsstreit. Zudem gab es auch schon Linien, die nach einer Ausschreibung teurer vergeben wurden. Es hat seinen Grund, wieso bei rund 1000 Buslinien in der Schweiz bisher nur 37 Ausschreibungen erfolgt sind.

Christoph Busers Postulat wurde allgemein als Ablenkungsmanöver zur Unterstützung der AAGL interpretiert.

Das weiss ich nicht. Ich kenne Herrn Buser nicht persönlich. Aber wenn die politische Diskussion zur Einsicht führt, dass eine solche Ausschreibung heller Wahnsinn wäre, dann hat dieses Postulat seinen Zweck erfüllt. Man darf nicht vergessen: Wenn alle Baselbieter Linien ausgeschrieben werden, kommt mit Sicherheit ein externer Anbieter. Auch das kann nicht im Sinne von Baselland sein. Wir dagegen hoffen, dass sich die Regierung für das bereits angekündigte Benchmarking-Modell entscheidet. Auf diesem Weg erhält ein Betreiber, der im Direktvergleich preislich aus dem Rahmen fällt, eine Bewährungsfrist. Falls die Zahlen danach noch immer nicht stimmen, wird neu ausgeschrieben.

Was wäre der früheste Zeitpunkt, an dem eine Ausschreibung die Existenz des AAGL-Busbetriebs bedrohen könnte.

Das ganze Ausschreibungsverfahren dauert rund drei Jahre, unsere Konzessionen laufen 2019 aus. Man rechne.

Aber wenn sie kommt, und jemand anderes die AAGL-Linien übernehmen kann, ist die AAGL am Ende, oder?

Es ist richtig, dass wir das Linienbusgeschäft dann verlieren würden. Unsere Aktionäre würden trotzdem nicht in die Röhre schauen.

Wie ist Ihr momentanes Verhältnis zu den Kantonsbehörden? Die Initiative der BLT erfolgte ja offensichtlich auf Betreiben oder zumindest Ermunterung durch die Regierung.

Man muss unterscheiden zwischen der Besteller- und der Eigentümerrolle des Kantons. Mit der Bestellerseite ist aus unserer Sicht der Umgang, wie schon erwähnt, stets problemlos gewesen. Die atmosphärischen Störungen gab es – wegen der Eigentümerrolle des Kantons. Wir sind da offen: Solange der Kanton diese Beteiligung hält, ist uns das recht. Wenn der Kanton verkaufen will, finden wir zusammen eine Lösung.

Es gab Streit, weil Sie den Kantons-Vertreter im Verwaltungsrat abgelehnt haben.

Es ist richtig, dass wir unsere Bedenken hatten, weil der Kandidat der Regierung auch im Verwaltungsrat der BLT sitzt. Inzwischen hat beidseitig ein Lernprozess eingesetzt. Wir haben uns darauf geeinigt, die Eigentümergespräche ganz klar von den Bestellerverhandlungen zu trennen. Das erste Eigentümergespräch mit dem Kanton hat bereits stattgefunden. Die Ausschreibung ist zwar noch nicht vom Tisch. Aber wir haben die uns wichtigen Punkte aufzeigen können.

Und wie steht es um Ihr momentanes Verhältnis zu BLT-Chef Andreas Büttiker?

Es müssen wohl zunächst einige Dinge geklärt werden. Allerdings will ich betonen, dass die operative Zusammenarbeit mit der BLT sehr gut funktioniert. Wir sind übereingekommen, dass wir mit dem Fahrplanwechsel im Dezember für die BLT die Buslinie 91 am Wochenende betreiben werden. Solche Kooperationen unter öV-Unternehmen sind wichtig und bringen Einsparungen.

Hegen Sie weitere Ausbaupläne?

Für die neuen Buslinien anstelle des Läufelfingerli hätten wir uns selbstverständlich beworben, wenn die S 9 stillgelegt worden wäre. Der Stadt Liestal haben wir ein Konzept für einen Ortsbus unterbreitet.

Dabei haben Sie mit Ihrer Logoänderung die Stadt Liestal aufgebracht, weil Sie den Stadtnamen von den Bussen genommen haben.

Nachträglich müssen wir wohl einräumen, dass uns dabei das nötige Fingerspitzengefühl abgegangen ist und wir vorab das Gespräch hätten suchen müssen. Der Entscheid macht aus Marketingsicht für die Positionierung als Busbetrieb für die ganze Region Sinn, ohne dass dahinter eine «Hidden Agenda» steckt.

Damit wollen Sie wohl sagen, dass die Umspritzerei kein Zeichen des Trotzes gegenüber dem Kanton und der BLT gewesen sein soll.

Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Der Zeitpunkt der Umfärbung war reiner Zufall. Wir haben bereits 2016 unsere Marketingstrategie erarbeitet, weil wir erkannt haben, dass man uns öffentlich zu wenig wahrnimmt. Das hat rein gar nichts mit den aktuellen Ereignissen zu tun. Wir konnten es aber auch nicht mehr stoppen.

Weshalb sind Sie dann beim Gelb geblieben? Wieso haben Sie nicht Lila genommen, um sich abzuheben?

Wir haben mehrere Farben diskutiert, aber den Mut für eine ganz andere Farbe hatten wir dann trotzdem nicht. Es sollte ein neuer Auftritt werden, der auch mit der alten Farbe funktioniert, denn wir wollten nicht den ganzen Fuhrpark auf einmal neu lackieren.

Noch eine letzte Frage: Wie steht es um die jetzige Stimmung bei Ihrem Personal? Diese war nach Bekanntgabe der neuen Dienstpläne im Keller, wie die Medien berichteten.

Es ist normal, dass ein neuer Dienstplan schlechter als der alte empfunden wird. Wir haben die Bedenken der Mitarbeitenden wie immer durch eine Dienstplan-Vernehmlassung aufgenommen und konnten Verbesserungen anbringen. Dieser Austausch ist wichtig, auch für die gute Stimmung beim Personal.