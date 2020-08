Autofahrer, aufgepasst: Die Schänzli-Baustelle bleibt eine Wundertüte

Es ist eine Floskel, das schon. Aber sie passt. Eine Operation am offenen Herzen ist das Erhaltungsprojekt Schänzli. Der Ort, an dem die A18 in die A2 übergeht, wird umfassend saniert, schon seit dreieinhalb Jahren, und das bei laufendem Betrieb. 2017 starteten die Bauarbeiten, per Ende 2021 sollten sie beendet sein, die wichtigsten Zwischenziele sind erreicht. Was bedeutet das für die Autofahrer? Das Bundesamt für Strassen beantwortet die brennendsten Fragen.

1. Für die Autofahrer waren vor allem die Umleitungen mühsam, so gab es etwa die Hilfsbrücke über das Areal von Beton Christen in Muttenz. Laut den Plänen ist die provisorische Verkehrsführung nach drei Jahren abgeschlossen, das wäre also ab Ende 2020. Kann dieser Zeitplan eingehalten werden?

Die provisorische Verkehrsführung gehört schon jetzt der Vergangenheit an, oder, wie es das Astra schreibt: Die betreffenden Verkehrsphasen konnten «neutralisiert werden», und das sogar vor dem vorgesehenen Termin. Als die Röhre des Schänzli-Tunnels in Richtung Basel instandgesetzt wurde, wurde eine Spur via einen Bypass über das Beton-Christen-Areal geführt. In der zweiten Phase kam dann im Schänzlitunnel in beiden Fahrrichtungen zu Gegenverkehr. Seit März stehen in beiden Röhren wieder beide Fahrstreifen zur Verfügung, die Bypässe wurden aufgehoben, die Hilfsbrücken sind nicht mehr in Betrieb.

2. Ganz vorüber sind die Umleitungen aber nicht. Eine kleine Odyssee erwartet die Autofahrer, die von Delémont her kommend von der A18 auf die A2 in Richtung Basel einfahren wollen. Sie werden bis zum Kreisel beim Birsfelder Hafen geleitet, müssen dort wenden und die ganze Strecke wieder zurück fahren. Wie läuft es hier mit der Disziplin?

Das Astra schreibt, die Umleitungsroute habe sich nach einer «Eingewöhnungsphase» bewährt und etabliert, das habe auch mit der Hauptnutzergruppe zu tun: Die Verbindung werde überwiegend von Pendlerinnen und Pendlern sowie Ortskundigen benutzt – und die würden sich mit der Situation auskennen. Hinzu komme, dass man die betreffenden Arbeiten bewusst in die Sommerferien gelegt habe, denn dann sei das Verkehrsaufkommen geringer.