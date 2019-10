Eine 53-jährige Autofahrerin wollte auf der Höhe Liestal-Süd auf die A22 in Richtung Pratteln einfahren, wie die Polizei Baselland berichtete. In einer Linkskurve in der Zufahrt geriet ihr Auto ins Schleudern und sie fuhr in eine Böschung sowie in eine Strassenlaterne. Das Fahrzeug kam anschliessend quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

Von den drei Mitfahrenden wurden die Lenkerin und ein einjähriges Kleinkind zur Kontrolle ins Spital verbracht.

Während den Bergungsarbeiten musste die Zufahrt auf die A22 für 45 Minuten gesperrt und der Verkehr via Lausen umgeleitet werden.

Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.