Autolenker verursacht Selbstunfall – Totalschaden

Zum Selbstunfall kam es am Freitag um 16.15 Uhr auf der Challstrasse in Röschenz BL . Der Lenker wurde dabei verletzt. Er musste mit der Rega in ein Spital geflogen werden. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 57-jährige Lenker auf der Challstrasse von Metzerlen herkommend in Richtung Röschenz. Aus noch unklaren Gründen fuhr der Lenker in einer Rechtskurve geradeaus, überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Sichtschutzzaun. In der Folge durchbrach das Fahrzeug eine Hecke, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

