Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf der Baselstrasse in Richtung Grellingen Dorf. Vor ihr fuhr ein Motorradlenker in die gleiche Richtung. Die Autofahrerin bemerkte zu spät, dass der Motorradfahrer nach links in das Industriegebiet Bütten abbiegen wollte und abbremste. Die 20-Jährige fuhr laut Angaben der Polizei auf den Motorradfahrer auf, der darauf stürzte.

Der 49-jährige Motorradlenker zog sich beim Unfall Verletzungen zu und musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden.

