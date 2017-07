5000 Unterschriften sammelten die Automobilverbände TCS und ACS beider Basel sowie die Wirtschaftskammer Baselland nach eigenen Angaben gegen die vom Baselbieter Landrat beschlossene Verlegung der Rheinstrasse. Die vielen Unterschriften – nötig gewesen wären bloss 1500 – werden nun aber zum Ablauf der Referendumsfrist am Donnerstag nicht eingereicht. Grund sind Zusicherungen der zuständigen Baudirektorin Sabine Pegoraro (FDP) an das Referendumskomitee, wie dieses mitteilt. Das Komitee befürchtete einen Kapazitätsabbau auf der Strasse sowie ein Verkehrschaos im Gebiet Pratteln/ Augst, sollte das 71 Millionen Franken teure Projekt zur Verlegung der Rheinstrasse wie geplant umgesetzt werden.

Kreisel grösser bauen

Durch die Verlegung der Rheinstrasse an die Autobahn A2 soll in Salina Raurica Platz frei werden für hochwertige Wohn- und Wirtschaftsnutzungen, die heutige Strasse zerschneidet das Planungsgebiet. Das Referendumskomitee hält in seiner Mitteilung vom Donnerstag fest, dass man "vollumfänglich" hinter der Kern-Idee von Salina Raurica stehe und eine wirtschaftliche Weiterentwicklung des Gebiets unterstütze.

Um das von den Verbänden befürchtete Verkehrschaos zu verhindern, hat Pegoraros Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) laut der Mitteilung mehrere Zusicherungen gemacht. Demnach werde die Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems in Salina-Raurica gewährleistet, bei Bedarf würden einzelne Knoten wie etwa Kreisel ausgebaut. Die Autoverbände hatten in den letzten Wochen wiederholt kritisiert, dass die drei auf der neuen 2,4 Kilometer langen Strasse geplanten Kreisel unterdimensioniert seien. Zudem werde der Kanton die Verhandlungen mit dem Aargau "mit Nachdruck" forcieren, um die Planung einer leistungsfähigen Umfahrung von Augst voranzutreiben.

Komitee droht mit Initiative

Der im Spezialrichtplan zu Salina Raurica geforderte Anteil von 35 Prozent öffentlicher Verkehr halten die Automobilverbände für unrealistisch. Wirtschaftskammer-Direktor und FDP-Landrat Christoph Buser hat im Landrat bereits einen Vorstoss eingereicht, der eine Korrektur dieses sogenannten Modal-Splits zwischen Auto- und öffentlichem Verkehr verlangt. Der Kanton ist nun offenbar bereit, dieses Ziel mit "Augenmass voranzutreiben". Insbesondere soll auf Zwangmassnahmen verzichtet werden, um den öV-Anteil von 35 Prozent durchzusetzen.

Für den Fall, dass die vom Kanton in Aussicht gestellten Massnahmen doch nicht zum Erfolg führen, behält sich das Komitee "weitere Schritte vor". Insbesondere könnte es mit einer neuen Volksinitiative verlangen, dass mit dem geplanten Rückbau der heutigen Rheinstrasse zugewartet wird. Damit könnten aus Sicht der Verbände ausreichende Kapazitäten für den Autoverkehr im Raum Pratteln/ Augst gewährleistet werden. Allerdings würde damit auch ein wichtiges Ziel der Planung in Salina Raurica nicht erreicht – zumindest vorläufig nicht.