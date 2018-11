Ein Kleinkind haben und gleichzeitig an der Politik teilnehmen, das ist nicht immer einfach. Das musste am Mittwoch die Basler Grossrätin Lea Steinle (Grüne) erfahren. Sie wurde aus dem Grossratssaal geschickt, weil sie ihr zwei Monate altes Baby dabei hatte, das sie stillen muss. Sie hatte keine Möglichkeit gehabt, ihr Kind wie üblich auswärts betreuen zu lassen. In Duggingen hingegen haben es Stimmberechtigte mit Kindern einfacher. Die 1600-Seelen-Gemeinde im Laufental steht zwar nicht im Verdacht, gesellschaftspolitisch ein revolutionärer Flecken zu sein. Aber seit zwei Jahren bietet sie während allen Gemeindeversammlungen einen Kinderhort an, so auch am kommenden 5. Dezember. Erfahrungsgemäss werden dort jeweils zwei bis zwölf Kinder abgegeben, je nach Anzahl der Besucher an der Gemeindeversammlung, die wiederum abhängt von der Traktandenliste. Umsorgt werden die Kinder von professionellen Betreuerinnen.

Entstanden ist der Hort vor zwei Jahren aus einer Arbeitsgruppe, die sich Gedanken über den Pausenhof und einen Spielplatz machte. Mütter hätten immer wieder gesagt, sie würden gerne an den Gemeindeversammlungen teilnehmen, wüssten aber nicht wohin mit den Kindern, sagt Gemeindepräsident Beat Fankhauser. «Und wir im Gemeinderat sahen mit einem Hort die Möglichkeit, die Beteiligung an den Gemeindeversammlungen zu erhöhen.» Der Auftrag ging an die Schule weiter, und seither kümmern sich während den Versammlungen eine Praktikantin, ein Zivildienstleistender oder eine Kindergärtnerin der Gemeinde um die Kinder, jeweils zwei Personen zusammen. Die Eltern müssen die Kinder einige Stunden im Voraus anmelden.