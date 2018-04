«Mir bade deheim» lautete das Sujet der Reinacher Fasnacht 2018. Wegen umfassender Sanierungsarbeiten war das Gartenbad im vergangenen Sommer geschlossen, die Reinacher mussten Freibäder in den umliegenden Gemeinden aufsuchen. Oder eben zu Hause im eigenen Swimmingpool oder in der Wanne baden.

Diesen Sommer aber soll die Badesaison in Reinach nicht ins Wasser fallen. Modernisiert und in neuem Glanz soll das Gartenbad der Bevölkerung wieder zur Verfügung stehen. Auf ihrer Webseite kündet die Gemeinde seit Wochen an, dass das Gartenbad Ende Mai oder anfangs Juni eröffnet wird. Am Wochenende des 16./17. Juni findet gemäss Medienmitteilung der Gemeinde von Ende Januar dieses Jahres ein grosses Eröffnungsfest statt.

Auch beim Verein Schwimmen für alle Reinach (SFAR) rechnet man ab Mitte Juni mit einer funktionierenden Badi. Der Schwimmverein will dann – so steht es im Veranstaltungskalender – sein alljährliches Sponsorenschwimmen in der Reinacher Badi durchführen. Auch will er ab Juli Sommerschwimmkurse anbieten.

Bagger, Kräne, Bauzelte

Ein gegenwärtiger Blick auf die Baustelle lässt bei manchen Passanten und künftigen Badigästen jedoch Zweifel aufkommen, ob denn der angestrebte Terminplan tatsächlich eingehalten werden kann. Bagger, Kräne, riesige Bauzelte, Baugerüste und verschobene Erde überall. Hier sollen sich in wenigen Wochen Kinder und Erwachsene zum grossen Badiplausch treffen und sich ins kühle Nass stürzen? Im Moment nur schwer vorstellbar.

Ein bz-Leser, der sich Ende Mai pensionieren lässt, freute sich schon auf einen schönen Sommer in der Badi. Doch nach einem Spaziergang entlang der Baustelle befürchtet er: «Die Reinacher können wohl froh sein, wenn sie ihr neues Bad erst im Spätsommer in grüner Umgebung zum Schwimmen geniessen können.» Er selber werde in der Zwischenzeit wohl auf umliegende Bäder ausweichen müssen.