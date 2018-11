Rund um den Euro-Airport geht die Angst um. Die Sorge der Anrainergemeinden: Ist der Flughafen erst einmal ans Schienennetz angeschlossen, fliegt bald die halbe Schweiz ab Basel. Dann würden Häuser entwertet – und es wäre endgültig vorbei mit der (Nacht-) Ruhe.

Allschwil sei entschieden gegen den EAP-Bahnanschluss. Das vermeldete am Montag der Gemeinderat. Dass sich die am stärksten vom Fluglärm betroffene Schweizer Gemeinde gegen eine Anbindung des EAP ans Schienennetz wehrt, verwundert kaum. Doch auch der Gemeindeverbund Flugverkehr (GVF) steht dem Infrastrukturprojekt äusserst kritisch gegenüber. So steht es in seiner Vernehmlassungsantwort zum Ausbauprojekt.