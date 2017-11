Am 26. November stimmt Liestal über das Jahrhundertgeschäft Quartierplan Bahnhofcorso ab. Dieser Quartierplan, hinter dem alle politischen Parteien stehen, ermöglicht den SBB, auf ihrer Parzelle am Bahnhof ein neues Bahnhofgebäude, ein Bürogebäude und ein Hochhaus zu bauen. Der Abstimmungskampf ist bis jetzt trotz der Bedeutung der Vorlage eher lau. Vor allem die Gegner, die Gruppe «Starkes Liestal», sind überraschend ruhig geworden. Was ist los? Das wollten wir von deren Kopf, dem Architekten Raoul Rosenmund, wissen.

Herr Rosenmund, ihre Gruppe ist im Frühsommer wie ein Tornado ins Vorgeplänkel um den neuen Bahnhof eingefahren. Jetzt, da es ernst gilt, ist von Ihrer Seite mit Ausnahme von Plakaten kaum noch etwas zu sehen und zu hören. Haben Sie kalte Füsse bekommen?

Raoul Rosenmund: Überhaupt nicht. Wir haben von Anfang an auf Argumente und nicht auf Meinungen gesetzt. Das macht die Gegenseite eher umgekehrt und darunter leidet die Diskussion. Wir haben vor der Einwohnerratsdebatte vergeblich versucht, unsere Argumente einzubringen. Der Einwohnerrat war von der Drohgebärde der SBB zu stark eingeschüchtert und wollte sich nicht den kleinsten «Fehltritt» leisten. Wir informieren im «Liestal aktuell» und im «Lima», mit weiteren Leserbriefen und einzelnen Artikeln, sowie an samstäglichen Ständen im Stedtli. An öffentlichen Anlässen gibt es noch das Podium vom nächsten Montag (s. Box, Anm. der Redaktion).