«Mir bade deheim» lautete das Sujet der Reinacher Fasnacht 2018. Wegen umfassender Sanierungsarbeiten war das Gartenbad im vergangenen Sommer geschlossen, die Reinacher mussten Freibäder in den umliegenden Gemeinden aufsuchen. Oder eben zu Hause im eigenen Swimmingpool oder in der Wanne baden.

Diesen Sommer aber soll die Badesaison in Reinach nicht ins Wasser fallen. Modernisiert und in neuem Glanz soll das Reinacher Gartenbad der Bevölkerung wieder zur Verfügung stehen. Auf ihrer Webseite kündet die Gemeinde seit Wochen an, dass das Gartenbad Ende Mai oder anfangs Juni eröffnet wird. Am Wochenende des 16./17 Juni findet gemäss Medienmitteilung der Gemeinde vom 30. Januar dieses Jahres ein grosses Eröffnungsfest statt.

Auch der Verein Schwimmen für alle Reinach (SFAR) rechnet ab Mitte Juni mit einer funktionierenden Badi. Der Schwimmverein will dort dann – so steht es im Veranstaltungskalender – sein alljährliches Sponsorenschwimmen durchführen. Ab Juli sind Sommerschwimmkurse geplant.

Bagger, Kräne, Bauzelte

Ein gegenwärtiger Blick auf die Baustelle lässt bei manchen Passanten und künftigen Badigästen jedoch Zweifel aufkommen, ob denn der angestrebte Terminplan tatsächlich eingehalten werden kann. Bagger, Kräne, riesige Bauzelte, Baugerüste und verschobene Erde überall. Hier sollen sich in wenigen Wochen Kinder und Erwachsene zum grossen Badiplausch treffen und sich ins kühle Nass stürzen? Im Moment nur schwer vorstellbar.

Ein bz-Leser, der sich Ende Mai pensioneren lässt, freute sich schon auf einen schönen Sommer in der Badi. Doch nach einem Spaziergang entlang der Baustelle befürchtet er: «Die Reinacher können wohl froh sein, wenn sie ihr neues Bad erst im Spätsommer in grüner Umgebung zum Schwimmen geniessen können.» Er selber werde in der Zwischenzeit wohl auf umliegende Bäder ausweichen müssen.

Wegen kürzerer Saison: Tiefere Eintrittspreise

Doch auf Nachfrage der bz gibt Gemeindepräsident Melchior Buchs Entwarnung: «Wie angekündigt, wird Mitte Juni ein Eröffnungsfest stattfinden», sagt er. «Wir werden Anfang Mai genauer darüber informieren.» Allerdings ist jetzt schon klar, dass zum Zeitpunkt der Eröffnung noch nicht alles fertig sein wird: «Ein Teil des Rasens wurde durch die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen», sagt Buchs. «Dieser muss neu angesät werden und ist daher erst im Laufe der Badesaison verfügbar.»

Möglicherweise können auch gewisse Abschlussarbeiten erst im Herbst ausgeführt werden. In den Bassins soll aber gebadet, geplanscht und geschwommen werden können. Und: «Wegen der Einschränkungen und der verkürzten Badesaison in Reinach wird es ermässigte Preise geben.» Wie hoch genau die Reduktionen für Einzeleintritte und Abonnements sind, ist noch nicht spruchreif.

Mehrzweckbecken mit Wasserspiel

Die Sanierung des Gartenbades war laut Gemeinde dringend nötig. Insbesondere die technischen Installationen der 1955 erbauten Anlage mussten ersetzt werden. Gleichzeitig wurden bauliche Mängel beseitigt und Attraktionen eingebaut. Das Olympiaschwimmbecken wurde den heutigen Anforderungen angepasst. Die umliegende Plattform wird mit einem neuen Sprungbecken mit Sprungtürmen ergänzt.

Das neue Mehrzweckbecken ist mit einem Wasserspiel und einer Wasserrutsche ausgestattet. Zudem entsteht vor dem Haupteingang eine neue Street-Workout-Anlage. Das neue Restaurant ist künftig auch gegen aussen geöffnet, wodurch sich Synergien für Gartenbadgäste, Nutzer der Street Workout-Anlage und auch für die Spaziergänger der Reinacher Heide ergeben können.