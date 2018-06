«Ein sportlicher Kampf»

So habe keines der anwesenden Kinder eines Pistole gesehen, obwohl sie laut der Aussagen von Erwachsenen damit in die Ecke gedrängt worden seien. Mehrere Behauptungen der Erwachsenen aus dem Umfeld von Shemsi Beqiri im Trainingscenter seien nachweislich falsch, sagte er. So sei im Video ein Mann zu sehen, der den Kampf aufmerksam verfolge, aber nicht wie behauptet während dieser Zeit bewusstlos gewesen sei.

«Ja, es war eher ein Strassenkampf als ein sportlicher Kampf, das will ich gar nicht in Abrede stellen», so Roulet. Seine maskierten Leute hab er aber bloss mitgenommen, weil er nicht wollte dass sich jemand in den Kampf einmische.

Primitive Beleidigungen

Auch habe Paolo Balicha nichts von einem Kindertraining am Montagabend gewusst, und der Termin sei nicht bewusst ausgewählt worden. «Balicha hatte fünf Tage später eine Veranstaltung im Casino, für viele seiner Schüler wäre es der erste Auftritt gewesen. Diese Veranstaltung wurde dann abgesagt. Es ging um eine spontane Entscheidung. Er selber ist an jenem Abend von Emotionen geleitet gewesen».

So habe Shemsi Beqiri zuvor seinen ehemaligen Trainer mit primitiven Beleidigungen wie etwa «der schwule Paolo» immer wieder beleidigt und provoziert. «Er war einfach sauer auf Beqiri».

In seinem dreieinhalbstündigem Plädoyer führte Nicolas Roulet vor allem aus, dass die Verletzungen Shemsi Beqiri und dreier anderer Erwachsener nicht von jenem Abend, sondern von früheren Kämpfen stammen würden. «Shemsi und sein Bruder wollten sich auf der Notfallstation nicht untersuchen lassen, weil sie zuerst eine Pizza essen wollten. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre traumatisiert, dann wäre mit das Essen sowas von egal».

Auch die Anstellungsverhältnisse und Lohnsummen der Jahren 2013 und 2014 von Shemsi Beqiri nahm Roulet auseinander. Die Zahlen seien nicht plausibel, meinte er. Deshalb seien sämtliche Zivilforderungen abzuweisen. Insbesondere äusserte Roulet den Verdacht, es seien Leute nachträglich angestellt worden, um nach dem Vorfall im Februar 2014 Taggelder wegen posttraumatischer Belastungsstörungen zu beziehen.

Mehr als erlaubte Notwehr

Shemsi Beqiri und sein Anwalt waren am Mittwoch im Gerichtssaal nicht anwesend, daher konnten sie dazu nicht Stellung nehmen. Nicolas Roulet betonte, Shemsi Beqiri habe in den Kampf eingewilligt und sei zum Schluss sogar über die erlaubte Notwehr hinausgegangen.

Auch von einer Freiheitsberaubung sei bei dieser kurzen Dauer nicht auszugehen. Es bleibe lediglich bei einer Nötigung: Paolo Balicha sei deshalb zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu zehn Franken zu bestrafen. Ab Donnerstag halten weitere Verteidiger ihre Plädoyers.