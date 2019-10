Spitteler wurde nach dem Beginn seiner Politkarriere als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Bennwil 1982 in den Regierungsrat gewählt. Dort amtierte bis zu seinem Rücktritt im Alter von 54 Jahren zwölf Jahre lang als Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektor.

Nach seinem Rücktritt lebte Spitteler zusammen mit seiner zweiten Frau viele Jahre in Tansania. Zuletzt lebte das Paar wieder in der Schweiz, wo er nach langer Krankheit am Dienstag verstarb, wie es in der Medienmitteilung heisst.