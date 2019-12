Baselbieter Asyl-Anlaufstelle steht vor dem Aus

Trotz sinkender Asylzahlen wird die Anlaufstelle Baselland in Pratteln rege genutzt. Im vergangenen Jahr wurden gemäss eigenen Angaben 2647 Personen beraten. 39 Prozent brauchten Hilfe im Asylrecht, 32 Prozent wendeten sich mit Fragen zum Ausländerrecht an die Berater. Auf das Rechtsgebiet der Sozialberatung entfielen 21 Prozent. Die meisten Klienten haben für ihren Aufenthalt in der Schweiz eine N-Bewilligung, sie sind also Asylsuchende. Die zweitgrösste Gruppe von Ratsuchenden besteht aus Personen mit Aufenthaltsbewilligungen. (sil)