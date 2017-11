Die deutsche Polizei erwischte den Extremraser im Zuge einer Kontrolle um 15.52 Uhr mit 280 km/h, wie sie am Montag mitteilte. Abzüglich der Toleranzen seien dies 271 km/h gewesen – also 151 km/h über dem dortigen Tempolimit. Gemäss einem Polizeisprecher hat der Raser den Wohnsitz im Kanton Baselland.

Während Extremrasern in der Schweiz seit 2013 der Einzug samt Verwertung des Tatfahrzeugs sowie Freiheitsstrafen drohen, sind in Deutschland Geschwindigkeitsübertretungen bis heute blosse Ordnungswidrigkeiten. Solche werden mit Bussen bestraft. So durfte auch jener Raser seine Ausfahrt im eigenen BMW fortsetzen.

Die Abstufung der Bussen endet gemäss deutschem Recht bei 71 km/h über dem jeweiligen Tempolimit. Für diese oberste Raserstufe gilt ein Ansatz von 600 Euro plus Gebühren. Fährt jemand schneller, kann die zuständige Bussgeldstelle allerdings die Busse je nach Fall dann noch deutlich erhöhen, insbesondere bei vorsätzlichen Verstössen.