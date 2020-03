Baselbieter Baustellen werden kontrolliert

Die Kontrollen erfolgen im Auftrag des Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektors Thomas Weber, wie die AMKB am Donnerstag mitteilte. Dies, nachdem es in den vergangenen Tagen Meldungen gegeben habe, wonach an vielen Baustellen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten würden.

Kontrolliert würden insbesondere Aufenthaltsbereiche wie Baracken, sanitäre Einrichtungen und der Mitarbeitertransport. Werden Missstände nicht behoben, will die AMKB diese dem Kantonalen Krisenstab melden, der allenfalls weitere Massnahmen durch die Polizei in die Wege leitet.

Die Gewerkschaft Unia hat bei Baustellenbesuchen in der Region Basel «katastrophale hygienische» Zustände festgestellt, wie sie am Donnerstag mitteilte. So würde der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten und Wasch- und Desinfektionsmittel fehlten.