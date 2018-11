Die Baselbieter FDP beschliesst wie erwartet die Nein-Parole zur Fusion von Kantonsspital Baselland und Universitätsspital Basel. Das Ergebnis fiel am ausserordentlichen Parteitag am Mittwochabend in Liestal mit 35 zu 20 Stimmen bei 3 Enthaltungen aber vergleichsweise knapp aus. Zwar machten sich die zahlreich vertretenen Landräte wie bereits in der Parlamentsdebatte für ein Nein zum Staatsvertrag stark. An der Basis und seitens von Gemeindevertretern, etwa von den Gemeindepräsidenten Reto Wolf (Therwil) und Mélanie Krapp (Bottmingen), gab es aber etliche Pro-Stimmen. Das nicht einhellige Nein beim Baselbieter Freisinn könnte ein Signal sein im Hinblick auf die Volksabstimmung in gut drei Monaten.

Die Basler FDP sieht's anders

Unumstritten ist die gemeinsame Gesundheitsplanung mit Basel-Stadt: Dazu sagen die Freisinnigen mit 53 Ja- bei 1 Nein-Stimme und 5 Enthaltungen sehr deutlich Ja. Über beide Geschäfte stimmt das Volk in beiden Basel am 10. Februar 2019 ab. Vor Wochenfrist hat die SVP, die Partei des fürs Geschäft zuständigen Regierungsrats Thomas Weber, als erste im Baselbiet die Parole beschlossen: Es gab ein deutliches Ja. Aufgrund der Abstimmung im Landrat im September ist davon auszugehen, dass alle grösseren politischen Kräfte im Baselbiet - abgesehen eben von der FDP - in den kommenden Wochen dasselbe tun werden. Anders ist die politische Ausgangslage in Basel: Dort herrscht bei der SP, der wählerstärksten Partei im Stadtkanton, viel Skepsis gegenüber der Spitalfusion, die FDP- Vertreter stimmten im Grossen Rat dagegen Ja.