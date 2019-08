Auf den ersten Blick ist die Lage dramatisch: 2019 haben nur noch 18 Gemeinden in den kantonalen Finanzausgleich eingezahlt. 68 erhielten Ausschüttungen, um ihre Jahresrechnungen aufzubessern. 2018 gehörten noch 27 Gemeinden zu den Gebern, 59 zu den Empfängern. Hat sich die finanzielle Lage der Baselbieter Kommunen derart verschlechtert, dass die Zahl der einzahlenden Gemeinden um ein Drittel abgenommen hat?

Das Gegenteil ist der Fall. «Die Steuerkraft der Gemeinden ist auch in diesem Jahr gestiegen – wenngleich nur leicht», sagt Michael Bertschi von Statistischen Amt Baselland. Dass der erste oberflächliche Vergleich mit den Ende Juni publizierten 2019er-Zahlen ein anderes Bild ergibt, liegt vor allem am Berechnungsmechanismus, der für Aussenstehende in der Regel nur schwer verständlich ist.

Noch 5,7 Millionen im Ausgleichsfonds

Auf einen einfachen Nenner gebracht: Zu Beginn der neuen Finanzausgleichsperiode 2019 bis 2021 hat die Baselbieter Regierung die Trennschwelle zwischen Geber und Nehmer, das sogenannte Ausgleichsniveau, mit 2650 Steuerkraft-Franken neu angesetzt. Dies, um den bestehenden Überbestand im Ausgleichsfonds über die kommenden drei Jahre moderat abzubauen.

In absoluten Zahlen ist die Absicht des Regierungsrats noch klarer erkennbar: Zahlten 2018 die eingangs erwähnten 27 Gebergemeinden 76,1 Millionen Franken ein, erhielten die 59 Empfänger 57,9 Millionen. 2019 sind es nur noch 68,5 Millionen, welche die 18 Geber ablieferten, hingegen kassierten die 68 Empfänger stolze 73,9 Millionen Franken.

Die Differenz zwischen der Einzahlung der Gebergemeinden und der Ausschüttung an die Empfänger wird aus besagtem Ausgleichsfonds beglichen. Nach der Einlage 2018 über 18,2 Millionen und der aktuellen Entnahme im 2019 von 5,4 Millionen sind jetzt noch 5,7 Millionen Franken im Ausgleichsfonds übrig.

Zusätzlich erhalten Gemeinden, die in den Bereichen Bildung, Sozialhilfe und Nicht-Siedlungsfläche überdurchschnittlich schwer zu tragen haben, 22,7 Millionen Franken an Lastenabgeltungen aus dem sogenannten vertikalen Finanzausgleich. Schliesslich gibt es heuer für die Gemeinden auch noch eine Premiere zu feiern: Erstmals wird ein Solidaritätsbeitrag über 2,9 Millionen Franken ausbezahlt – dies aufgrund der Annahme des Gegenvorschlags zur Solidaritätsinitiative in diesem Frühjahr. Davon profitieren 2019 zehn Gemeinden, die mit einer Sozialhilfequote von 130 Prozent und mehr über dem kantonalen Durchschnitt liegen.