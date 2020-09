Baselbieter Gugge wegen Coronavirus in Quarantäne – Weitere Fälle in Vereinen und Schulen

Die zwei positiv getesteten Spieler des FC Reinach befinden sich in Isolation, wie die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion am Donnerstag in ihrem Corona-Wochenbulletin mitteilte. Für Personen, die engen Kontakt zu den Spieler gehabt hatten, wurde eine Quarantäne angeordnet.

Nicht in Quarantäne mussten hingegen andere Mitspieler und Gegenspieler vom letzten Fussballmatch. Allerdings sollen sie sich gemäss Bulletin fünf Tage nach dem letzten Kontakt auf das Coronavirus testen lassen.

Positiv getestete Personen seien auch beim FC Laufen festgestellt worden, heisst es weiter. Enge Kontakte der Betroffenen befänden sich in Quarantäne.

Zwei Fälle in Liestaler Schulen

Weiter sind in Liestal insgesamt zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um einen Schüler des Gymnasiums und einen der kaufmännischen Berufsfachschule.

Für neun Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Liestal sei aufgrund privater Kontakte Quarantäne angeordnet worden. An der kaufmännischen Berufsfachschule seien nach Abklärungen neben der Isolation des betreffenden Schülers keine weiteren Massnahmen getroffen worden.

Im Baselbiet befanden sich am Donnerstag 54 Personen in Isolation und 479 Personen in Quarantäne, davon 201 Reiserückkehrende. Spitalaufenthalte sind aufgrund von Covid-19 keine verzeichnet worden.

Seit Beginn der Pandemie Ende Februar sind im Baselbiet insgesamt 1058 positive Testergebnisse registriert worden. 35 Personen sind bisher an den Folgen von Covid-19 verstorben.