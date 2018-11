Was Regierungspräsidentin Monica Gschwind gestern Abend an der Vernissage des Kantonsverlags zur Begrüssung sagte, tönte zwar nach einem Allgemeinplatz. Es traf aber die diesjährige Ausgabe des Traditionsanlasses haargenau: «Alle Jahre wieder und doch immer wieder einzigartig.» Denn erstmals fand die Vernissage in der einstigen Abfüllhalle des Ziegelhofs in Liestal statt und zeigte, was diese Halle für ein Potenzial und bei geschickter Dekoration für eine Ambiance hat.

Dass der Ziegelhof anstelle der mit dem Charme von Plattenbauten aus dem Ostblock ausgestatteten Schulmaterialverwaltung zum Zuge kam, hat mit der Zahl der in diesem Jahr im Kantonsverlag publizierten Bücher zu tun. «Die acht Neuerscheinungen sind rekordverdächtig», sagte Verlagsleiter Mathias Naegelin nicht ganz ohne Stolz vor 300 erwartungsfrohen Personen. Denn mit der Zahl der Bücher steigt auch der Publikumsaufmarsch.

Vielfalt bei Autoren und Werken

Bei der Vorstellung der neuen Werke kamen sie aber nur bedingt auf ihre Rechnung. Denn eine weitere Neuerung – ein Moderator befragte die Autoren zu Teilaspekten ihrer Bücher – wurde den neuen Werken nicht ganz gerecht. Dafür schimmerte die Vielfalt der Autoren durch vom 91-jährigen Historiker und Stammgast an Kantonsverlagsvernissagen René Salathé über den astronomisch-philosophischen Paradiesvogel Roland Buser bis hin zum staubtrockenen Humoristen und Botanik-Experten Roland Lüthi.

Die acht Neuerscheinungen können hier nur summarisch vorgestellt werden. Die bz geht aber in den nächsten Wochen näher auf einzelne Werke ein: