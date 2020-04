Der Entscheid fiel mit 70 zu 0 Stimmen. 1,3 Millionen Franken sind für die Ladeinfrastruktur der BLT und 300'000 Franken für diejenige der AAGL vorgesehen.

BLT und AAGL möchten per Fahrplanwechsel 2020 mit dem Einsatz von Elektrobussen starten. Für die fünf BLT-Elektrobusse werden im Busdepot Hüslimatt in Oberwil und bei der Bushaltestelle Bottmingen Lademöglichkeiten geschaffen. Die Busse der AAGL werden in der Garage Liestal aufgeladen.