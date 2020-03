Baselbieter Landrat tagt am 2. April im Basler Congress Center

Nach dem baselstädtischen Grossen Rat weicht nun auch der Baselbieter Landrat für seine nächste Sitzung ins Congress Center der Messe Schweiz in der Stadt Basel aus. Für den 2. April wurde dort eine verkürzte Sitzung anberaumt.

Beraten wird die vom Baselbieter Regierungsrat angekündigte Notfall-Verordnung mit dem Hilfspaket für die von der Coronavirus-Krise betroffene Wirtschaft, wie Landratspräsident Peter Riebli (SVP) am Donnerstag mitteilte. Am Sitzungsort im Congress Center könnten die Abstandsgebote des Bundesamts für Gesundheit eingehalten werden, heisst es in der Mitteilung.