Baselbieter Landratssitzung vom 30. April findet nicht statt

Die Absage erfolge mangels dringender Geschäfte, die eine Sitzung in dieser ausserordentlichen Lage nötig machen würden, sagte der Leiter der Baselbieter Landeskanzlei auf Anfrage. Der Landrat hatte am Donnerstag in einer ausserordentlichen Sitzung im Kongresszentrum der Messe Schweiz in Basel über Corona-Notverordnungen und weitere dringende Geschäfte getagt.