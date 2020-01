Baselbieter Regierung führt Bonus-Malus-System bei Sozialhilfe ein

Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger, die sich im Kanton Baselland nicht um den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bemühen, sollen künftig weniger Geld erhalten. Die Baselbieter Regierung will die Sozialhilfe neu ausgestalten und schickt eine Teilrevision des Sozialhilfegesetzes in die Vernehmlassung.