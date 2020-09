Baselbieter Regierung plant Velobahn bei Pratteln

Die sogenannte Velohochbahn soll bis zum Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln im August 2022 in Betrieb gehen, wie Verantwortliche am Mittwoch an einer Medienkonferenz sagten.

Geplant sind getrennte Trassees für Velos in Brückenlage und eine Erstellung in Holzbauweise. Zudem ist für die Stromproduktion der Einsatz von Photovoltaikmodulen in den Geländern geplant.

Mit der Velobahn will die Baselbieter Regierung vor allem die Infrastruktur für E-Bike-Fahrende fördern. Das Astra hat zudem eine Linienführungsstudie für die Region Basel in Auftrag gegeben. Damit soll geklärt werden, inwiefern hochwertige Velobahn-Trassees in die bestehenden Korridore der Nationalstrassentrassen aufgenommen werden könnten.