Baselbieter Regierung rechtfertigt sich: «Wir machen das nicht aus Spass»

Das gibt es selten. Gleich drei Regierungsmitglieder riefen kurzfristig am Montagvormittag zum Point de Presse ins Regierungsgebäude – die Kantonsregierung wäre also beschlussfähig gewesen. Ziel der Veranstaltung in Liestal: Die Massnahmen erläutern, die der Kanton ergriffen hat, um das vom Bundesrat ergriffene Veranstaltungsverbot durchzusetzen.

Es interessierte vor allem eine Massnahme: Am Sonntagabend, 19 Uhr, verhängte der Regierungsrat ein temporäres Ausschankverbot für Liestal und Sissach. Dort hatten sich den ganzen Sonntag über spontan halb-legale Fasnachts-Umzüge gebildet, beide mit gesamthaft klar über 1000 Beteiligten. Mit dem Verbot, Getränke auszuschenken und Speisen zu servieren, sollte dem unerwünschten Treiben in Restaurants, Bars, aber auch in Cliquenkellern oder bei Fasnachts-Wagen Einhalt geboten werden.

Appell an die Vernunft

«Die Toleranzschwelle wurde deutlich überschritten», sagte Regierungspräsident Isaac Reber zu den Umzügen. «Da wurden die Regeln nicht eingehalten, deshalb mussten wir eingreifen.» Die Massnahmen seien angemessen gewesen und hätten ihr Ziel erreicht. Es handle sich auch um ein klares Signal, betonte Reber: Kommt es an anderen Orten im Kanton zu ähnlichen Menschenansammlungen und Situationen, greife der Kanton durch.

Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer ergänzte, der Regierungsrat, die Polizei und der Krisenstab appellierten weiterhin an die Veranstalter, die Aktiven, die Wirte, aber auch an die Bevölkerung, die Einschränkungen zu beachten und einzuhalten. «Wir appellieren an die Vernunft.»

Gesundheitsdirektor Thomas Weber bezeichnete das Ausschankverbot als «Akt der Solidarität mit der älteren Bevölkerung». Die Erkrankung mit dem Corona-Virus verlaufe bei über 80-Jährigen überdurchschnittlich häufig tödlich. Es gelte, die unkontrollierte Weiterverbreitung des Virus zu verhindern.

Vandalen greifen Polizei-Fahrzeug an

Noch könne man alle Ansteckungswege im Baselbiet zurückverfolgen, sagte Weber. Stand Montag gab es im Baselbiet drei bestätigte Ansteckungen mit dem Corona-Virus – alle gehen auf eine Mitarbeiterin einer Kita in Riehen zurück, die sich auf einer Reise nach Norditalien angesteckt hatte.

Mark Burkhard, Kommandant der Kantonspolizei, berichtete von einigen unerfreulichen Vorkommnissen am Sonntagabend. So habe man in Sissach eine Ansammlung von rund 500 Personen angetroffen am späteren Sonntagabend. Die Stimmung sei aggressiv gewesen, zunächst habe ein Restaurationsbetrieb nicht kontrolliert werden können. Auch ging bei einem Polizeifahrzeug eine Scheibe zu Bruch.

Nur Pfefferspray bringt Wirt zur Vernunft

In Liestal wiederum habe sich ein Gastronom geweigert, trotz Anweisung der Polizei sein Lokal zu schliessen. Die Situation sei eskaliert, es habe Reizgas eingesetzt werden müssen. Der Fehlbare erwarte unter anderem ein Verfahren respektive Bussen wegen Nichteinhalten einer Anweisung des Regierungsrats und wegen Drohung/Gewalt gegen Beamte.