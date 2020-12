Baselbieter Schüler haben schlecht abgeschnitten – nun gibt’s mehr Deutschunterricht

Denn: Im Mai 2019 wurden die Ergebnisse der nationalen Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) von Schülerinnen und Schülern präsentiert - im Baselbiet waren diese besonders in den Fächern Mathematik, Deutsch und Französisch unbefriedigend. «Die Resultate haben den Anspruch, den ich als Bildungsdirektorin habe, nicht erfüllt», erklärt Monica Gschwind heute an einer Video-Pressekonferenz. «Bei den Bildungskompetenzen streben wir nicht das Mittelfeld an, sondern Ergebnisse, die deutlich darüber liegen.»

Teil des nun präsentierten Massnahmenpakets ist auch das Programm «Zukunft Volksschule», dessen Schwerpunkt auf den Kernfächern Deutsch und Mathematik liegt. Die beiden Fächer seien zentral für den Übertritt in die Berufsbildung oder an eine Mittelschule sowie für die «Befähigung zum lebenslangen Lernen und zur gesellschaftlichen Teilhabe», heisst es in der Mitteilung weiter.

«SOS-Lektionen» bei schwierigen Lernsituationen

Bei Bedarf können die Schulleitungen neu befristet sogenannte «SOS-Lektionen» zur Verfügung stellen. Diese richten sich an Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klassen der Primarschule sowie an jene der Leistungszüge A und E der Sekundarschule, die besondere Unterstützung benötigen. Denkbare Szenarien seien der Übertritt an die Sekundarschule oder für den Abschluss der obligatorischen Schulzeit.

Zudem werde neu auch das Fach «Medien und Informatik» eingeführt, um einen «verantwortungsbewussten Umgang» mit der Digitalisierung zu ermöglichen. In mindestens einem Primarschuljahr soll das Fach in Halbklassen unterrichtet werden.

Politische Entscheide noch ausstehend

Der Baselbieter Regierungsrat hat das Programm «Zukunft Volksschule» bereits genehmigt und die entsprechenden Mittel wurden im Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024 eingestellt. Nun muss aber auch noch der Landrat der die Ausgaben bewilligen und der Bildungsrat der Änderung der Stundentafeln zustimmen.