Baselbieter Schwarzarbeitsgesetz treibt Keil zwischen die Sozialpartner

Nun rüsten sich die involvierten Kreise zum Abstimmungskampf. Ein Vorentscheid wurde dabei am Mittwoch publik: Der Gewerkschaftsbund Baselland lehnt die Revision ab und spricht von einem «Kahlschlag» beim Lohnschutz ; so wie es die bz bereits nach der Parlamentsdebatte im November vorausgesagt hatte. Die neuen Schwarzarbeits- und Arbeitsmarktgesetze würden zu weniger Kontrollen und somit zu mehr Missbrauch bei Lohn- und Arbeitsbedingungen führen, argumentiert der Gewerkschaftsbund. Dies könnte zu «kürzeren Spiessen des einheimischen Gewerbes gegen ausländische Firmen» führen. Darum setzt er sich vehement für zweimal Nein am 7.März ein.

Weniger Geld als bisher für Kontrollorganisation

Kern des Widerstands ist folgender: Der von der Gewerkschaft Unia und der Wirtschaftskammer Baselland gemeinsam betriebene Verein «Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe» (AMKB) würde unter neuer Gesetzgebung weniger Geld als bisher für seine Kontrolltätigkeit erhalten. Ein Entwurf für die zukünftige Leistungsvereinbarung zwischen Kanton Baselland und AMKB sieht einen um 20 Prozent tieferen Beitrag als bisher vor, wie der Gewerkschaftsbund selber betont. In Zahlen ausgedrückt wären das rund 200'000 Franken pro Jahr, was bei der AMKB einen Stellenabbau und folglich weniger Kontrollmöglichkeiten zur Folge hätte.

Seinen Abstimmungskampf hat der Gewerkschaftsbund mit einem Brief an die SP-Parteileitung lanciert, in dem er seinen Standpunkt darlegt. «Um gegen die Lohnschutz-Abbauer aus Regierung und Landrat Erfolg zu haben und das Stimmvolk von einem Nein zu überzeugen, ist es wichtig, dass sich alle sozialen, progressiven Kräfte für ein Nein zum Kahlschlag beim Lohnschutz engagieren», appelliert Gewerkschaftsbund-Präsident und alt SP-Landrat Andreas Giger. Der gleiche Brief ist an die Grünen Baselland sowie «interessierte Einzelpersonen» gegangen.

Das ist insofern pikant, als die SP-Fraktion im Landrat geschlossen für die beiden Gesetze gestimmt hat und daher zu den «Lohnschutz-Abbauern» hinzugezählt wird. Zudem wird die SP-Basis an der virtuellen Delegiertenversammlung vom 28. Januar aller Voraussicht nach zwei Ja-Parolen beschliessen. Entsprechend sarkastisch reagiert SP-Kantonalpräsidentin Miriam Locher: «Zum Brief selber will ich nicht Stellung nehmen, aber wenn die Gewerkschaft Unia behauptet, dass sie zu wenig Einflussnahme auf die Mitsprache erhält, und die Grünen sagen, die Sozialpartner hätten zu viel Einfluss, dann liegt dank der SP eine austarierte Kompromisslösung vor.»

Wirtschaftskammer sagt Unterstützung zu

Unterstützung fürs Ja-Lager kommt nun von unerwarteter Seite: Entgegen den Befürchtungen gewisser bürgerlicher Politiker im Landrat vor einer «unheiligen Allianz», unterstützt die Baselbieter Wirtschaftskammer die Gesetzesrevision. Entsprechende Informationen der bz bestätigte gestern Nachmittag der stellvertretende Wirtschaftskammer-Direktor Michael Köhn.

Die offizielle Stellungnahme zur Ja-Parole wird heute Freitag im Verbandsblatt «Standpunkt der Wirtschaft» publiziert. Der Wirtschaftsrat habe Ja zur Revision der Anti-Schwarzarbeitsgesetze gesagt, weil laut Köhn die «materiellen Änderungen geringfügig sind und aus Sicht der KMU-Wirtschaft es nun darum geht, das jahrelange politische Hick-Hack um die Arbeitsmarktkontrollen zu beenden, weil das der Akzeptanz der Kontrolltätigkeit insgesamt schadet». Dass sich die Sozialpartner nun entzweien und gegeneinander antreten, erachtet Köhn als «unproblematisch».

Somit stehen Baselbieter Grüne, EVP und Gewerkschaftsbund alleine da mit ihrem Widerstand gegen die Gesetzesrevision – und hierbei erst noch aus gegensätzlichen Motiven. Noch offen sind die Parolenfassungen an den jeweiligen Parteitagen, die noch nicht erfolgt sind. Ob diese ablehnende Einschätzung eine Mehrheit im Volk finden kann, wird sich am 7. März zeigen.