Adil Koller, SP:

«Gut, dass der Baselbieter Sparhammer bei den Kulturbeiträgen vorerst gestoppt wurde. Es ist wichtig, dass der Kanton einen angemessenen Beitrag an die Zentrumsleistungen erbringt, ansonsten sind bald wichtige Kulturinstitutionen gefährdet. Die SP unterstützt Investitionen in die kulturelle Vielfalt der Region! Wir sind froh, dass die unsinnige Verknüpfung zwischen dem Beitrag an die Uni und den Kürzungen in der Kultur noch einmal überdacht wird.»