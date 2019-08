Für manche Liestaler mag der massige Bau des Kantonsspitals Baselland (KSBL) an der Rheinstrasse eine Bausünde aus den 1960er Jahren sein. Man kann es aber auch so sehen: «Die diagonale Anordnung, das parallele Versetzen der einzelnen Baukörper unter Berücksichtigung der funktionalen Aufgaben bewirkt die Dynamik und Eleganz der Gesamtanlage. (...) Die Staffelung der Bauten ermöglicht eine optimale Ausnutzung des natürlichen Lichteinfalls. Alle Patienten- und Personalzimmer haben freie Sicht auf die Gartenanlage.» Nach diesem Auszug aus dem kantonalen Bauinventar stellt sich eher die Frage: Wer würde nicht gerne an so einem Ort arbeiten wollen?

Das beschäftigt derzeit auch Leute aus der Kantonsverwaltung. Denn wie die bz weiss, wird ein Zusammenzug grosser Teile der weit verstreuten Abteilungen des Staatsapparats im Liestaler Spitalbau in den involvierten Kreisen diskutiert.

Denkmalpflege empfiehlt, Spital nicht abzureissen

Möglich macht dieses Szenario erst der Vorschlag der Ärztegesellschaft Baselland, die KSBL-Standorte Liestal und Bruderholz durch einen Neubau in Salina Raurica zu ersetzen (die bz berichtete). Nur dann würde der Liestaler Gebäudekomplex frei. Was dafür spricht: Das Areal ist bereits in Kantonsbesitz.

Und auch das eingangs zitierte Bauinventar spielt eine Rolle. Die Denkmalpflege Baselland bewertet das verschachtelte Gebäude als «kommunal zu schützenden Bau». Amtsleiterin Brigitte Frei hält zwar fest, dass die Gemeinde Liestal den Gebäudekomplex bei der letzten Zonenplanrevision keiner Schutzkategorie zugeordnet habe. «Aus rechtlicher Sicht gibt es also kein Abbruchverbot», sagt Frei. Grundsätzlich könne das Gebäude umgebaut werden. Da Frei aber anmerkt, dass der Bau «aus denkmalpflegerischer und architektonischer Sicht zu den bedeutenden Spitalbauten des 20. Jahrhunderts gehört» und sich ein allfälliger Umbau im Innern wie auch am Äusseren «idealerweise am ideellen Schutzwert des Gebäudes orientieren würde», ist klar: Einfach abgerissen wird der 55 Jahre alte Bau der Architekten Rudolf Steiger und Hermann Fietz kaum.

Schon vor sechs Jahren lag eine Lösung auf dem Tisch

Das Spital Liestal könnte die Lösung sein für das Zentralisierungsprojekt der Kantonsverwaltung, das schon rund zehn Jahre vor sich hin gärt. Das letzte, das man davon hörte, war der Übungsabbruch 2016: Die damalige Regierungsrätin Sabine Pegoraro rückte drei Jahre nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung davon ab, 540 Mitarbeiter aus mehreren Direktionen im geplanten SBB-Neubau am Bahnhof Liestal zusammenzuziehen. Zu teuer, lautete das damalige Fazit.

«Sollten die bestehenden Spital-Standorte tatsächlich aufgegeben werden, müsste man sicher prüfen, wie die Gebäude künftig genutzt werden könnten. Die Kantonsverwaltung im Spital Liestal zu zentralisieren, wäre dann naheliegend», sagt Franz Meyer auf Anfrage. Der CVP-Landrat war Präsident der Bau- und Planungskommission, als Pegoraro den SBB-Deal ausarbeitete, und kennt das Zentralisierungsprojekt gut. Er findet es richtig, dass sich der Kanton zu allen möglichen Szenarien Gedanken macht.

Liestaler Stapi: Spitalbau für Büros nicht geeignet

Skeptisch gibt sich der Liestaler Stadtpräsident Daniel Spinnler: «Das Gebäude wurde als Spital gebaut und nicht als Bürogebäude. Es hat breite Gänge, grosse Bettenlifte und grosse Volumen der Operationssäle. Eine Umnutzung wäre deshalb teuer», findet der Ökonom. Der Kanton würde daher mit einem Verwaltungs-Neubau an anderer Stelle besser fahren. Spinnler verhehlt nicht, dass er den gescheiterten Deal mit den SBB als verpasste Chance ansieht. Und ganz grundsätzlich hält er fest: «Das Kantonsspital gehört zur Kantonshauptstadt.»

Zurzeit liegt die Zukunft des KSBL in den Händen der Regierung. Wie Sprecher Nic Kaufmann der bz mitteilt, hielt der Regierungsrat vor einer Woche eine Klausur zum Thema ab, heute Dienstag würde er erste Beschlüsse zu weiteren Arbeiten fassen. Erst Ende September soll über den aktuellen Stand informiert werden. Am Ende entscheiden Landrat und Volk, ob das Spitalpersonal Liestal wirklich verlassen muss.