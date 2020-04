Baselbieter Staatsanwältin kritisiert die geltende Strafprozessordnung

Die erste Baselbieter Staatsanwältin Angela Weirich sagt: «Ich erlebe Tag für Tag, wie schwierig es ist, unsere Aufgabe wahrzunehmen.» Strafverfahren drehten sich heute oft nicht mehr um die Frage, was eigentlich passiert sei oder wer was getan habe. «Das Materielle ist in den Hintergrund getreten». Im Vordergrund würden zunehmend formelle Fragen treten, erläutert Weirich im Gespräch, was sie im neuen Geschäftsbericht als akutes Problem ihrer Behörde geschildert hat.

Weirich stellt die Entwicklung in den Zusammenhang mit der eidgenössischen Strafprozessordnung (StPO), die seit einigen Jahren in Kraft ist und die kantonalen Gesetze abgelöst hat. Die StPO habe zwar viele positive Errungenschaften gebracht. Sie habe aber auch die Verteidigerrechte so ausgebaut, dass die Arbeit für die Strafverfolger erschwert werde.

Im Rahmen einer Revision setzt sie sich für «wirksame Korrekturen» ein, sieht sich darin jedoch falsch verstanden: Es sei «absurd», wenn ihr vorgeworfen werde, ihre Forderung sei ein «Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit». Es müsse aber beides möglich sein: «Ein faires Verfahren und die gleichzeitige Unterstützung der Staatsanwaltschaft, die materielle Wahrheit zu erforschen.»

Zweifach motivierte Staatsanwältin

Weirich ist doppelt motiviert, sich über das normale Mass der juristischen Nüchternheit hinaus für das eidgenössische Grundlagengesetz der Strafverfolger zu engagieren. Zum einen ist sie im Vorstand der schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz. Zum anderen hat die Baselbieter Staatsanwaltschaft in den vergangenen Jahren mehrfach Niederlagen vor Gericht eingefahren, weil die Verteidigerrechte etwa durch fehlende Schlusseinvernahmen nicht gewahrt worden seien.

Weirich sagt, sie wolle dafür sensibilisieren, dass eine lange Verfahrensdauer oder ein in den Augen der Öffentlichkeit «misslungenes Verfahren» nicht unbedingt etwas mit der Verfahrensleitung des Staatsanwalts zu tun hat. Dies könne oftmals mit den gesetzlichen Regelungen begründet werden. Vor allem das Recht von mitbeschuldigten Personen an frühen Einvernahmen teilzunehmen, könne Absprachen unter den Beschuldigten bewirken und die Verfahren verkomplizieren und verteuern.

Eine ganz besondere Konstellation

Eine ganz andere Haltung vertritt Niklaus Ruckstuhl. Der Allschwiler Anwalt ist Strafprozessprofessor der Universität Basel und hat im Februar an einem Hearing der Rechtskommission des Nationalrates die Position der Strafverteidiger vertreten. Für ihn bringt die StPO-Revision «für Beschuldigte nichts als Verschlechterungen», wie er in einem Aufsatz der Zeitschrift «Plädoyer» zusammenfasste.

Für Ruckstuhl geht die von Weirich geforderte «wirksame Korrektur» zu weit. Mit der Revision würden einem Beschuldigten die Teilnahmerechte beschnitten, wenn er etwa von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch mache. Dies verstosse gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.

Die Konstellation ist pikant und gibt in den Baselbieter Justizkreisen zu reden. Schliesslich schaltet sich Angela Weirich als Erste Staatsanwältin des Kantons aktiv in den politischen Prozess einer eidgenössischen Gesetzesrevision ein. Und ihr Gegenspieler Niklaus Ruckstuhl ist zwar eher zufällig ebenfalls ein Baselbieter, doch im Nebenamt sitzt er im Baselbieter Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht.