Oskar Kämpfer ist empört. Der Präsident der SVP Baselland schreibt in einer Medienmitteilung, dass in Pratteln Wahlplakate der SVP mutwillig zerstört wurden. Jugendliche hätten sich an der Tram-Endstation an den Plakaten zu schaffen gemacht.

Der SVP sei es aber «gelungen, Plakatzerstörer bei ihrem Tun zu filmen», heisst es in der Mitteilung. Die Partei hat Anzeige erstattet und das Videomaterial der Polizei übergeben.

Doch die SVP möchte die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung nicht einfach den Behörden überlassen. Sie haben auf ihrer Website verpixelte Standbilder des Videos veröffentlicht und drohen, weiteres «Beweismaterial» öffentlich zu machen.

«Die SVP Baselland wird in den kommenden Tagen Ausschnitte auf ihrer Website aufschalten, die belegen, dass sie im Besitz dieses Beweismaterials ist. Vorerst so, dass die Täter nicht erkennbar sind», schreibt Kämpfer. Und weiter: «Diese sollen Gelegenheit haben, sich mit dem Sekretariat der SVP Baselland oder der Polizei in Verbindung zu setzen. Dieser Vorgang könnte strafmildernd bewertet werden.»