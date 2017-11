Die Baselbieter SVP wird an der morgigen Landratssitzung versuchen, die Wiederwahl der ersten Staatsanwältin Angela Weirich (52) zu verhindern. Kantonalpräsident Oskar Kämpfer bestätigt gegenüber der bz eine Absichtserklärung in der «Basler Zeitung» vom Dienstag. Für ihr Vorhaben steht der SVP nur ein einziges parlamentarisches Mittel zur Verfügung, für das sie sich mit ziemlicher Sicherheit am Donnerstagmorgen an der vorangehenden Fraktionssitzung entscheiden wird: ein Rückweisungsantrag des Wahlgeschäfts an die Regierung.

Da Weirich in der entsprechenden Wahlvorlage vom Baselbieter Regierungsrat als einzige Kandidatin für das Amt der Ersten Staatsanwältin nominiert worden ist, genügt ihr spätestens im zweiten Wahlgang, bei dem das relative Mehr gilt, bereits eine einzige Stimme im Landrat, um ihre dritte Amtszeit als oberste Strafermittlerin im Landkanton antreten zu können. Sollte der Rückweisungsantrag der SVP dagegen Erfolg haben, müsste die Baselbieter Regierung in einem zweiten Anlauf eine andere Person nominieren.

Dass es soweit kommt, ist allerdings mit 99-prozentiger Sicherheit auszuschliessen. CVP/BDP-Fraktionschef Felix Keller kann sich nicht vorstellen, dass ein solcher Rückweisungsantrag in seiner Fraktion auf allzu viel Gegenliebe stossen könnte. Gegenüber der «BaZ» haben sich bereits die Fraktionschefs von FDP und SP kritisch geäussert. Mehr als auf Einzelstimmen von Abweichlern und notorischen Weirich-Kritikern kann die SVP-Fraktion also nicht hoffen. Das weiss auch Kämpfer.

Trotzdem sei es die Pflicht seiner Partei, gegen «einen Missstand vorzugehen, sobald wir ihn erkennen». Wenn nach acht Jahren der engen Aufsicht durch die Fachkommission diese jedes Mal mit weiteren Verbesserungsempfehlungen kommen müsse, sei es an der Zeit, «die Frage nach einer neuen Besetzung zu stellen». Bereits vor vier Jahren war die SVP mit einem ähnlichen Rückweisungsantrag im Rat abgeblitzt, bei der anschliessenden Wahl erhielt Weirich jedoch nur 49 Stimmen von 84 anwesenden Landräten. Allerdings musste die erfahrene Juristin damals im Vorfeld eine mediale Schlammschlacht über sich ergehen lassen; mit Vorwürfen, von denen sich später die meisten als falsch herausstellten.

Grüne wollen Justizrat

Neben Weirichs Wiederwahl beschäftigt den Landrat weiterhin die Frage nach dem richtigen Aufsichtsmodell über die Stawa. So wird Klaus Kirchmayr, Chef der Grüne/EVP-Fraktion, morgen ein Postulat einreichen, mit dem er die Regierung auffordert, die Einführung eines Justizrats zu prüfen. Im Gegensatz zur heutigen Fachkommission, die der Regierung untergeordnet ist, wäre ein Justizrat eine unabhängige Aufsichtsbehörde. Unter den Mitunterzeichnern des Vorstosses befinden sich Dominik Straumann (SVP), Marc Schinzel (FDP) und Diego Stoll (SP).