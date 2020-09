Baselbieter Velobahn: Filz-Vorwurf treibt Klaus Kirchmayr in die Enge

Etwas gequält lächelt Klaus Kirchmayr in die Kamera, offensichtlich geblendet vom spätsommerlichen Sonnenschein. Dabei konnte der Grünen-Fraktionschef vergangenen Mittwoch einen grossen Erfolg verbuchen: Seine zusammen mit dem grünen Parteipräsidenten Bálint Csontos per April gegründete Firma Urb-X durfte – gemeinsam mit dem Holzbauunternehmen von alt SVP-Landrat Christoph Häring – für den Kanton Baselland und das Bundesamt für Strassen eine Machbarkeitsstudie umsetzen. Das Ziel: eine Velohochbahn, die pünktlich zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) 2022 Pratteln mit der Römerstadt in Augst verbinden soll (diese Zeitung berichtete).

Doch seit jener Präsentation entlädt sich vor allem über Kirchmayr, aber auch über Csontos und dem grünen Baudirektoren Isaac Reber, ein Gewitter. Das Ganze hat für viele im politischen Baselbiet ein «grünes Geschmäckle», wie es CVP-Landrat Felix Keller auf Twitter formuliert. FDP-Präsidentin Saskia Schenker hielt auf dem gleichen Kanal fest: «Neue Art der Start-up-Förderung im Baselbiet: Man gibt sich einen Studienauftrag für 130 000 Franken plus das Pilotprojekt und hat dann das Patent für die europaweite Umsetzung. @grueneBL.» Und «Onlinereports»-Journalist Peter Knechtli titelte: «Die grossartige Velobahn – das grüne Amigo-Geschäft».

Lancierte Kirchmayr mit einem Vorstoss sein eigenes Projekt?

Der 57-jährige Kirchmayr steht dabei besonders im Fokus: «Klaus Kirchmayr liess keine Möglichkeit aus, sich negativ über die Wirtschaftskammer Baselland zu äussern. Und auch sonst war er stets zur Stelle, mögliche Seilschaften bei Auftragsvergaben zu kritisieren. Jetzt ist er selbst in dieser Rolle und da darf man ruhig mit Argusaugen hinschauen», sagt CVP-Landrat Marc Scherrer zur «Schweiz am Wochenende». Und Schenker hält fest: «Die ganze Konstellation ist sehr unschön. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Klaus Kirchmayr negativ auffällt.» Sie erinnert daran, dass Kirchmayr im Landrat erst Kritik an der Basellandschaftlichen Kantonalbank übte, nachdem Beat Oberlin als CEO abgetreten war und Kirchmayr kein Mandat als Berater mehr hatte. Oberlin ist jetzt Verwaltungsratspräsident der Urb-X AG.

Am meisten reiben sich die Kritiker nicht einmal an der Vergabe der Machbarkeitsstudie für 130000 Franken. Dieser Auftrag ging, wie Regierungsrat Reber auch auf Twitter mehrfach einwandte, nicht direkt an Urb-X, sondern an die Häring & Co AG und liegt zudem in der Regierungskompetenz. Das eigentliche Bauprojekt soll dann ordentlich ausgeschrieben werden. Die Wurzel des Problems liegt darin, dass Kirchmayr im Mai 2019 eine Motion eingereicht hatte, die ein Velo-Schnellrouten-Netz fürs Baselbiet forderte und die im September desselben Jahres als Postulat an die Regierung überwiesen wurde. «Dass ein Landrat mit einem Vorstoss sein eigenes Projekt lanciert, das er dann vom Kanton finanzieren lässt, hat nicht nur in der FDP-Fraktion für Verwunderung gesorgt», sagt Schenker. Sie habe damals auch zugestimmt, doch von Kirchmayrs Projekt habe niemand etwas gewusst.