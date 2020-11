Baselbieter Verwaltung ist mit Schutzmassnahmen-Kontrollen zufrieden

15 Baustellen wurden zur Nachkontrolle an das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit gemeldet, wie der Kantonale Krisenstab am Freitag mitteilte. 13 Baustellen waren in der Folge in Ordnung. In zwei Fällen wurde jedoch zur Durchsetzung der Corona-Schutzmassnahmen ein arbeitsgesetzliches Verwaltungsverfahren eingeleitet.

Im Weiteren sind bis Anfang November 1742 Lebensmittelgeschäfte, Bars, Restaurants, Coiffeursalons, Apotheken oder Lebensmittelproduktionen auf die Umsetzung der Schutzmassnahmen kontrolliert worden. 120 Nachbesserungen wurden angeordnet.

Im Auftrag der Sicherheitsdirektion hat die Baselbieter Polizei zudem zwischen Juli und Oktober sämtliche Bars und Clubs kontrolliert. Bei 47 Kontrollen wurden sechs Mängel festgestellt. In einem Fall sei es wegen wiederholten Verstoss zu einer Verzeigung gekommen, heisst es weiter in der Mitteilung.

Museen und Bibliotheken als Vorbilder

Auch 15 Sportvereine, 19 Fitnesscenter, 14 Freibäder und sieben Hallenbäder wurden vom Sportamt kontrolliert. In vier Fällen seien Nachbesserungen angeordnet worden. Diese seien umgehend umgesetzt worden.

Die kantonalen Behörden ziehen gemäss Mitteilung eine positive Bilanz ihrer Kontrolltätigkeit im Rahmen der Covid-19-Schutzmassnahmen. So sind bei unangemeldeten Besuchen in 19 Bibliotheken und sieben Museen im Baselbiet gar keine Mängel festgestellt worden.