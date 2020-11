Baselland gewährt KMU Mietzins-Erleichterungen während Corona

Im Baselbiet sollen KMU in Miete rückwirkend von Mietzinserleichterungen während der ersten Corona-welle profitieren können: Das Stimmvolk hat am Sonntag der sogenannten Dreidrittelslösung mit 44026 gegen 35675 Stimmen zugestimmt. Dies entspricht einem Ja-Anteil von 55,24 Prozent. Vier der fünf Baselbieter Bezirke meldeten Ja-Mehrheiten zum Geschäftsmieten-Gesetz; einzig der Bezirk Waldenburg stimmte mehrheitlich Nein.

In der Tendenz waren die Ja-Anteile in den bevölkerungsreichen Unterbaselbieter Gemeinden höher als im ländlichen Oberbaselbiet. Den höchsten Ja-Anteil mit rund 65 Prozent verzeichnete mit Burg im Leimental aber gleichwohl eine Kleingemeinde. Ja-Mehrheiten von mehr als 60 Prozent wurden ausserdem aus Allschwil, Birsfelden, Münchenstein, Frenkendorf und Pratteln gemeldet. Die höchste Ablehnung erfuhr das Geschäftsmietengesetz im kleinen Liedertswil mit etwas über 70 Prozent Nein. Aus 45 Gemeinden wurden Ja-Mehrheiten gemeldet, 41 stimmten Nein. Das Baselbieter Ja zum Geschäftsmietengesetz dürfte sich um einen der schweizweit ersten Volksentscheide zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise handeln.

Kritik an der Vorlage: Nur KMU in Miete profitieren

Gemäss dem Dreidrittel-Modell übernimmt der Kanton ein Drittel der Miete, wenn der Vermieter seinerseits im Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung auf ein Drittel der Mietzinseinnahmen verzichtet. Dem Mieter oder der Mieterin von Geschäftsräumlichkeiten verbleibt noch das letzte Drittel. Unter den Geschäftsmietern sind im Baselbiet viele Restaurantbetriebe, Coiffeursalons und Anbieter sonstiger personenbezogener Dienstleistungen. Diese waren im Frühling denn auch besonders vom Lockdown betroffen.

Kritisiert wurde am vorliegenden Gesetz, dass davon nur Unternehmen in Miete, nicht aber solche mit eigener Geschäftsliegenschaft profitieren könnten. Dies dürfte ein Grund sein für das nicht überschwängliche Volks-Ja an der Urne. Der Landrat hatte im August deutlich Ja gesagt zur Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen während der Corona-Monate April bis Juni 2020, die Regierung lehnte die entsprechende Vorlage hingegen ab. Ähnliche Modelle kennen auch die Nachbarkantone Basel-Stadt und Solothurn. Die Regierung rechnet mit Kosten von 3 Millionen Franken.