Der öffentliche Aufschrei war gross, als das Baselbieter Parlament vor fünf Jahren das zusammen mit Basel-Stadt geplante Programm zur Früherkennung von Brustkrebs abschoss. Deshalb führte der Nachbar die Mammografie-Screenings alleine ein – und zeigt sich in einem aktuellen Bericht zufrieden mit den Resultaten. Der Vertrag hätte per Ende 2018 gekündigt werden können, wurde aber bis 2023 verlängert.

Nun macht Basel-Stadt bereits beim nächsten Krebsleiden vorwärts: Vergangene Woche sprach der Grosse Rat 1,1 Millionen Franken, um ein Programm zur Dickdarmkrebs-Vorsorge bei Menschen im Alter zwischen 50 und 69 umzusetzen, das vorerst bis 2023 laufen soll. Der Kantonsrat in Solothurn bewilligte dasselbe Anliegen sogar schon vergangenen Herbst. Dass Baselland auch hier bis jetzt Aussen vor blieb, erstaunt umso mehr, da das Screening-Programm in Zusammenarbeit mit der Krebshilfe beider Basel geplant wurde.

In Basel erkranken pro Jahr rund 100 Personen

Dabei ist die Wirksamkeit der Früherkennungs-Untersuchungen mit Blut-im-Stuhl-Tests und Darmspiegelungen wissenschaftlich belegt – deutlich besser etwa als bei Mammografie-Screenings. Und Darmkrebs gehört neben Lungen-, Prostata- und Brustkrebs zu den häufigsten Tumor-Arten, die zum Tod führen können. In Basel erkranken jährlich rund 100 Personen daran, etwa 40 Prozent sterben, heisst es in der Vorlage an den Grossen Rat.