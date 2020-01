Baselland krempelt die Sozialhilfe um

Im Kanton Baselland steht ein umfangreicher Umbau der Sozialhilfe bevor. Die wichtigste Änderung: Ab 2023 soll der Grundbedarf nicht mehr für alle Sozialhilfeempfänger gleich hoch sein. Engagement und Kooperationsbereitschaft sollen belohnt, renitente Empfänger bestraft werden. «Die Zeiten, in denen in der Sozialhilfe jede und jeder gleich behandelt wird, sind vorbei», sagte Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) am Mittwoch vor den Medien. Um die Integration von Sozialhilfebezügern zu verbessern, will die Regierung zudem ein sogenanntes Assessment Center aufbauen (siehe Kasten).

2,5 Millionen für Kompetenzzentrum Parallel zum neuen Stufensystem will Baselland ein Assessment-Center aufbauen. Eine professionelle Abklärungs-, Beratungs- und Koordinationsstelle für Sozialhilfebezüger versteht der Kanton als Antwort auf die immer komplexeren Fälle im Sozialwesen und die immer höheren Anforderungen der Wirtschaft an Arbeitnehmende. «Wir tun in dem Center alles, um Personen wieder fit zu machen für den Arbeitsmarkt», erklärte der kantonale Sozialamtsleiter Sebastian Helmy. Auch werde dort abgeklärt, ob neben der Sozialhilfe andere Kostenträger zur Kasse gebeten werden können – etwa eine Unfall- oder Krankentaggeldversicherung. Diese Abklärungen seien kompliziert und benötigten Expertenwissen, sagte Helmy. Ein kantonales Kompetenzzentrum wäre bislang einmalig in der Schweiz – zumal neben den Sozialhilfebezügern auch ausgesteuerte Erwerbslose angesprochen werden. Das Assessment-Center schlägt mit 2,5 Millionen Franken pro Jahr zu Buche. Mehrkosten sollen für den Kanton nicht entstehen: Als Kompensation will sich der Kanton von der Finanzierung direkter Integrationsmassnahmen zurückziehen. Letztere sind künftig alleine Sache der Gemeinden. Von der Arbeit des Assessment-Centers profitieren vor allem kleinere Gemeinden ohne professionellen Sozialdienst. Hingegen dürfte der neue Finanzierungsschlüssel für grosse Gemeinden zumindest kurz- bis mittelfristig zu höheren Kosten führen. (haj)

30-prozentige Kürzung kommt – aber nur für wenige

Ein Auslöser der nun in die Vernehmlassung gegebenen Vorlage ist die berühmt gewordene Motion von Peter Riebli: Der im Landrat knapp überwiesene Vorstoss des Buckter SVP-Landrats verlangte eine Senkung des Grundbedarfs von heute 986 Franken pro Monat für eine alleinstehende Person um 30 Prozent. In der Vorlage der Regierung ist nun zwar eine solche 30-prozentige Kürzung tatsächlich vorgesehen; sie betrifft allerdings nur einen sehr kleinen Kreis von Personen, die neu in die Sozialhilfe gerutscht sind und Pflichten verletzen (siehe Grafik).

Künftig werden alle Sozialhilfeempfänger in ein fünfstufiges System eingeteilt. Für die Höhe der Unterstützung sind neu mehr Kriterien ausschlaggebend, zudem wird diese für jede Person einzeln berechnet. Letzteres soll verhindern, dass zum Beispiel eine Familie durch Fehlverhalten des Vaters benachteiligt wird. Laut Berechnungen des Sozialamts müssen insgesamt 28 Prozent der aktuell 8500 Sozialhilfeempfänger im Kanton mit Kürzungen rechnen. Neben den erwähnten Neubezügern sind auch arbeitsmarktfähige Personen betroffen, die seit mehr als zwei Jahren Sozialhilfe beziehen. Mit diesen Abzügen sollen gemäss Lauber Schwelleneffekte bekämpft werden, sprich: eine finanzielle Schlechterstellung von Working Poor gegenüber Langzeit-Sozialhilfebezügern. Umgekehrt werden solche, die besondere Integrationsleistungen an den Tag legen, gegenüber heute bessergestellt. Dies betrifft 20 Prozent der Bezüger.

«Der SVP ging es nie darum, Kosten zu sparen» Der bürgerliche Politiker Andi Trüssel zeigt sich grundsätzlich zufrieden mit der Neugestaltung der Sozialhilfe. Andi Trüssel hat mit Peter Riebli an der umstrittenen Motion mitgewirkt. Nun sitzt der SVP-Landrat und -Gemeinderat aus Frenkendorf in der Konsultativkommission Sozialhilfe, die beim Entwurf für die Neugestaltung der Sozialhilfe mitredete. Herr Trüssel, der vorgestellte Gesetzesentwurf ist teilweise eine Antwort auf die Motion Ihres Parteikollegen Peter Riebli. Ist diese Motion korrekt umgesetzt? Andi Trüssel: Wir sind auf dem richtigen Weg dazu, ja. Allerdings wird sich noch vieles ändern: Die Vorschläge werden nun in der Vernehmlassungsphase von allen 86 Baselbieter Gemeinden angeschaut, von Verbänden und Parteien. Gut möglich, dass auch der Landrat noch gröbere Veränderungen vornehmen wird. Mal schauen, wie die definitive Gesetzesvorlage aussieht, die dann gemäss dem Zeitplan von Regierungsrat Anton Lauber etwa 2023 in Kraft treten soll.

Die Motion Riebli forderte aber unter anderem Einsparungen von etwa 30 Prozent. Davon steht im Entwurf der Regierung nichts. Ja, von der Motion Riebli erinnern sich alle nur an diesen Punkt. Es hiess immer nur «30 Prozent». Aber wenn Sie sich diese Motion mal genauer anschauen, dann merken Sie: Es geht um den Grundbedarf. Es geht darum, Anreize zu schaffen, damit jene, «wo nid tüend», weniger erhalten, und die, «wo tüend», 100 Prozent der Unterstützung erhalten. Dann ging es Peter Riebli auch um die Älteren unter uns. Im Moment werden die Unternehmen dazu animiert, ältere Arbeitnehmer auszusortieren, weil sie zu viel kosten. Das ist eine Katastrophe. Hier haben wir gute Lösungen gefunden: Das Assessment Center wird vielen helfen, schneller den Weg in die Arbeitswelt wiederzufinden. Unter anderem wird es möglich sein, arbeitslose Menschen aufzufangen, bevor sie überhaupt Sozialhilfe brauchen. Das ist sehr begrüssenswert. Uns ging es nie darum, Kosten zu sparen. Wirklich nicht? Nein, das ist einfach behauptet worden. Da sind die Medien darauf hereingefallen, weil das ihrer Ansicht nach eine typische SVP-Motion gewesen sein soll. Da konnte es in ihren Augen gar nichts anderes sein als ein Versuch, auf Kosten der sogenannten Armen Geld zu sparen. Mich wundert das eigentlich nicht. Aber Regierungsrat Anton Lauber hat es richtig gesagt: Er setzt die Motion zwar nicht wortgetreu um, aber Einsparungen am Grundbedarf soll es dank dieser Motion nichtsdestotrotz geben.

Also ist das Gesetz in Ihrem Sinn? Es kommt dem nahe, was wir uns vorgestellt haben, als wir die Motion entworfen hatten.

Im neuen Gesetz ist vorgesehen, die Kosten der Integrationsmassnahmen gänzlich den Gemeinden zu überlassen. Macht Ihnen das als Gemeinderat nicht Angst? Nein, überhaupt nicht. Dank dem Assessment Center wird es bessere Resultate geben, die Leute werden schneller wieder einen Job finden, und letztlich werden die Gemeinden davon profitieren.

Auch Ihre Gemeinde Frenkendorf? Ich denke, das wird für unsere Gemeinde kostenneutral sein. Davon bin ich überzeugt. (Jocelyn Daloz)