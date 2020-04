Baselland lockert nach Niederschlägen das Feuerverbot

In den vergangenen Tagen hat die Wetterlage zu einer Entspannung geführt. Gemäss Medienmitteilung sagen die Wetterprognosen weitere Niederschläge voraus und die kühleren Temperaturen gehen vorerst nicht all zu weit rauf. Deshalb gilt ab Freitag, 1. Mai, ein bedingtes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe.

Feuer darf man nur auf festeingerichteten Feuerstellen machen, mit angebrachter Vorsicht. Man muss das Feuer also jederzeit unter Kontrolle halten. Funkenwurf gilt es sofort zu löschen und das Feuer muss vor dem Verlassen der Feuerstelle vollständig gelöscht sein. Bei starkem oder böigem Wind sollte man auf das Entfachen eines Feuers verzichten. Weiterhin ist es untersagt, brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen. Genauso verboten ist es, Waldrestholz nach einer Schlagräumung zu verbrennen. Himmelslaternen steigen zu lassen ist grundsätzlich verboten.

Anhand der Medienmitteilung des Krisenstabs kann die lokale Waldbrandgefahr von der generellen Waldbrandgefahr abweichen. Dies besonders in südost- bis südwestexponierten Lagen. Die Waldbrandgefahr kann lokal höher sein, wenn zunehmender Wind herrscht oder ein grosser Anteil dürrer Vegetation vorhanden ist. Die Gemeinden können deshalb gegebenenfalls die Massnahmen verschärfen.

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben zusätzlich zu einer Entspannung bei der Wasserführung der Oberflächengewässer geführt. Anhand der wohl anhaltenden Niederschlägen kann man hoffen, dass die Wasserführung nochmals ein Stück zunimmt. Sie wird sich also klar stabilisieren.