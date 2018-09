Es war wohl als Zückerchen gedacht – das Dumme ist nur: Die Empfänger wollen es nicht schlucken. Sabine Pegoraro verspricht, dass die geplante Teil-Umfahrung von Reinach unter den Boden kommt (siehe Karte). Als Tunnel beeinträchtige die neue Strasse die Ebene zwischen Reinach und Aesch nur minimal, liess die Baselbieter Baudirektorin an einer Informationsveranstaltung zur Südumfahrung am Donnerstagabend in Reinach verlauten. Die Gegner der Strasse lassen sich damit jedoch nicht zufrieden stellen: Sie glauben, dass die Planer beim Kanton viel Grösseres im Sinne haben.