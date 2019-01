Der Auftritt der Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind sorgte bei vielen Lehrern für Irritation. Am vergangenen Donnerstag verkündete die Freisinnige an einer Pressekonferenz, dass künftig alle Sek-Schülerinnen und Sek-Schüler ein eigenes Tablet oder eigenen Laptop bekämen. 7500 Geräte sollen in den nächsten Jahren beschafft werden.

Verwirrung herrschte, weil Gschwind mit ihrer Ankündigung mitten in eine Konsultation unter den Lehrern platzte. Der Lehrerverein Baselland (LVB) befragte seine Mitglieder unter anderem, mit welcher Marke sie in Zukunft lieber arbeiten würden. Dabei zeigt sich: Die Apple-Befürworter haben die Nase vorne. An der Sek wird heute mehrheitlich mit dem Apple-Betriebssystem Mac gearbeitet.

Doch die Lehrer fürchten nun, dass sie von der Bildungsdirektion zu einem ungeliebten Wechsel genötigt werden. Denn die Zeichen stehen auf Microsoft. Gemäss gut unterrichteten Quellen soll die kantonale Projektleitung IT.SBL-Studien eine Empfehlung abgegeben haben.

Was beim «Geräteszenario» im Behördendeutsch als «Win SuS» und «Win LP» bezeichnet wird, heisst de facto: Die Projektleitung empfiehlt die Anschaffung von Windows für alle. Der von vielen bevorzugte Apple-Laptop ist nicht in Erwägung gezogen worden. Mehrere Gründe hätten dafür den Ausschlag gegeben: So würden künftige digitale Lehrmittel stift- und touchbasierte Lehrmittel voraussetzen und die Apple-Laptops hätten noch keine Touchscreens. Zudem würden an den Berufsfachschulen Windows eingesetzt, in der Berufswelt ebenfalls.