Basler Badis wappnen sich für Hitzewochenende: Ein Besuch zu Zeiten Coronas

«Am Montag merkten wir, wie es anzog», betont Sandro Borer vom Bottminger Tiefbauamt auf Anfrage der bz. Nach dem verhaltenen Saisonstart hätten sich zu Beginn dieser hochsommerlichen Woche zu Spitzenzeiten rund 1200 Gäste im Gartenbad Bottmingen aufgehalten. Gestern sind es um vier Uhr nachmittags laut dem «Real Time Stream» auf der Website der Gemeinde Bottmingen 954 Badelustige.

Rund dreimal mehr Sonnenhungrigen dürften die Verantwortlichen laut dem Schutzkonzept Einlass gewähren, sagt Borer. Dieses sieht auch etliche Dispenser mit Desinfektionsmitteln, ein Einbahnbetrieb und Markierungen zum Abstandhalten vor, betont Borer und hält kurz inne. Der Corona-Sommer habe auch bei ihm Spuren hinterlassen. Für die Angestellten, die stets die Abstände zwischen den Badenden im Auge behalten müssen, seien die verschärften Massnahmen eine Herausforderung.

Trotz des personellen und finanziellen Aufwands habe es einen unerfreulichen Zwischenfall gegeben, so Borer: «Ein Gast hat sich beim Kanton beschwert.» Die Beschwerde habe sich glücklicherweise schnell erledigt – die getroffenen Schutzmassnahmen haben der kantonalen Überprüfung standgehalten. «Das Feedback des Kantons war sehr positiv.» Ärgerlich sei dies dennoch, betont Borer, den die grosse Verantwortung gegenüber den Badenden belastet.

Die Unbeschwertheit kommt abhanden

Auch in der Arlesheimer Badi berichtet man hinter den Kulissen von einer erschwerten Saison. Während man sich an der Kasse über regen Andrang freut – die 1300er-Marke dürfte in den nächsten Tagen geknackt werden – bedauert der Betriebsleiter, dass der diesjährigen Badesaison die Unbeschwertheit abhandenkommt.

«Die Kinder und Jugendlichen können sich nicht so frei bewegen wie sonst», so Jörg Schumacher. Dies, weil auf den Sprungtürmen und der Rutsche ebenfalls Abstände eingehalten werden müssen. Sorgen macht Schumacher zudem, dass ein positiver Fall im Team die Schliessung des Bads zur Folge hätte.