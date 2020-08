Bauarbeiten für neuen Deckbelag auf der Schönenbuchstrasse führen zu Strassensperrung

Die Sperrung dauert von Sonntag, 30. August, 4 Uhr bis am Montag, 31. August, 5 Uhr. Dies teilte die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion heute mit. Eine Umleitung in Richtung Schönenbuch werde ab dem Allschwiler Dorfplatz signalisiert sein und über Neuwiller (FR) führen. In Richtung Allschwil ist ab dem Dorfkern ebenfalls eine entsprechende Umleitung signalisiert, die auch über Neuwiller (FR) führt.

Während dieser Zeit verkehrt die Buslinie 33 der BVB von der Schifflände bis zum Allschwiler Dorfplatz. Die Haltestellen Rosenberg bis Schönenbuch werden gemäss Mitteilung nicht bedient. Der Fuss-/Veloweg ist von der Strassensperrung nicht betroffen.

Sollte es vom 30. auf den 31. August nass sein, verschieben sich die Arbeiten und die dazu erforderliche Sperrung auf Sonntag, 13. September, 4 Uhr bis Montag, 14. September, 5 Uhr.