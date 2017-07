Er betont auch, dass es sich bei dem Vorfall bereits um die dritte illegale Deponie von Bauschutt innert kurzer Zeit handle. «Vor sechs Wochen hat jemand Baumaterial am Rand einer Waldstrasse deponiert und erst vor 14 Tagen wurde in Wintersingen Bauschutt eine Böschung hinuntergekippt.» Zusammensetzung und Qualität des Schutts seien in allen Fällen auffällig ähnlich. «Man kann noch nicht bestätigen, dass es sich um denselben Täter handelt, aber die Vermutung liegt nahe.»

Spuren und Hinweise

«Das Material muss von einem Hausabbruch oder einer Teilrenovation stammen», gibt Gemeindepräsident Buser bisherige Erkenntnisse wieder. «Es enthält unter anderem Novilon, Gips, Bleirohre und Sägemehl. Das lässt auf einen Bau aus den 1950er-Jahren schliessen.» Peter Schmid ergänzt: «Ein Jäger hat zwischen 21.30 und 21.45 Uhr in der fraglichen Nacht Traktorgeräusche und Stimmen beim Weiher gehört.

Das gibt uns ein ziemlich genaues Zeitfenster der Tat.» Ausserdem hoffe man auf Hinweise aus der Bevölkerung an die Einwohnergemeinde. «Im Schutt befinden sich Teile eines Linoleumbodens. Wir hoffen, dass jemand das Muster und damit den Herkunftsort des Bauschutts erkennt», sagt Schmid.

Um den Weiher nicht weiter zu beschädigen werden bei der Räumung Bagger und mühsame Handarbeit mit der Schaufel notwendig. «Sollte der Täter nicht gefasst werden, muss die Bürgergemeinde als Grundeigentümerin die Kosten übernehmen», sagt Buser. «Die korrekte Deponie des Materials hätte vielleicht etwa 200 Franken gekostet. Wenn der Täter gefasst wird, wird er mehrere Tausend Franken bezahlen müssen. Und die Chancen, ihn zu finden, stehen gut.»

Falls sie sachdienliche Hinweise haben woher der abgeladene Bauschutt kommen könnte, melden Sie sich doch bei der Einwohnergemeinde Sissach.