Auf Kirchägerten, wo die Schweizer Baudokumentation AG von 1968 bis 2007 ihren Sitz gehabt hat, zeigt der Blick durch den maroden Bretterzaun angefangene Abbruch- und Aushubarbeiten. Manch Wanderer, der vom Parkplatz beim Schützenhaus seinen Weg über die Blauener Weide startet, wundert sich über den Zustand an prächtigster Lage.

«Der Anblick ist ortsbildschädigend, eine Belastung für die Bevölkerung», meint Dieter Wissler. Der Gemeindepräsident ist seit 2007 im Gemeinderat von Blauen und setzt sich stark für die Dorfentwicklung ein. So erhielt das Dorf 2016 eine Auszeichnung für «Besondere Leistungen in mehreren Bereichen der Dorfentwicklung».

Bei der ehemaligen Baudoku sind dem Gemeinderat jedoch die Hände gebunden. Anfangs mit Begeisterung hatte die Gemeinde der Zonenerweiterung zugestimmt, damit Peter Hartmann, der neue Besitzer des Firmengeländes, sein Projekt umsetzen konnte. Acht Luxuswohnungen, Büroräume und Räume zur öffentlichen Nutzung sollten entstehen.

«Wir waren fasziniert vom Projekt», erzählt Wissler. Nebst den luxuriösen Wohnungen, die gute Steuerzahler nach Blauen bringen sollten, wollte Hartmann im bereits unterkellerten Gebäude seine umfangreiche Sammlung in einem Museum präsentieren. Seine Modellflugzeuge mit einer Spannweite von bis sechs Metern, die bereits jetzt im Keller deponiert sind, wären, so die Idee, an einem Tag pro Woche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Viermal Baustopp

2011 reichte Hartmann die ersten Pläne beim Kanton ein. Die Bauarbeiten nahmen ihren Anfang. Kräne wurden aufgestellt, mit dem Abbruch und dem Aushub begonnen. Doch Einsprachen des Bauinspektorats hatten vier Baustopps zur Folge. Schliesslich wurde am 27. Oktober 2015 der neue Quartierplan von der Regierung genehmigt.

Hartmann nahm in der Zwischenzeit immer wieder andere Projekte in Angriff, und das Projekt in Blauen wurde aufgeschoben. In einem offenen Brief an die Bevölkerung, veröffentlicht im November 2016 in der Blauener Dorfzeitung, versprach Hartmann, Anfang 2017 mit dem Bau loszulegen. Passiert ist seither nichts, und der Unmut in der Bevölkerung wächst.

Der Geschäftsmann, Mitinhaber von elf Firmen, tätig unter anderem auch in der Autobranche, klagt über verschiedene Fälle, in die er involviert sei und die seine ganze Zeit in Anspruch nähmen. Zu mehr wollte er öffentlich keine Stellung nehmen. Doch bekräftigte er, dass er gerne schon lange die Gebäude realisieren möchte. Dies auch aus Eigeninteresse, möchte er doch eine der Luxuswohnungen selber beziehen.

Sobald wie möglich soll nun mit dem Bau definitiv begonnen werden. Die Schwiegertochter, die Architektin ist, sei an der Ausarbeitung der Detailpläne, so Hartmann. Wissler ist skeptisch.