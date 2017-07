Und bereits scheint er erneut zugeschlagen zu haben; dieses Mal im Fricktal: Im Gebiet Hardwald in Kaisten wurde ein riesiger Berg Bauschutt wild in den Wald gekippt. Das schreibt die Regionalpolizei Oberes Fricktal (Repol) in einer Mitteilung.

Die Meldung über die illegale Entsorgung sei am Dienstag eingegangen. Die ausgerückten Polizisten fanden daraufhin in der Nähe der Eisenbahnlinie Eiken–Laufenburg fast acht Kubikmeter Steine, Schutt, Fliesen, Kaminteile und sogar ein altes WC-Becken mit Spülkasten.